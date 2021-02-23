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Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах

23.02.2021 21:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».


Фото: Reuters

Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.

Следствие было прекращено в июне 2019 года, власти не обнаружили состава преступления. Сам артист опровергал обвинения со стороны девушки.

В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Затем, в октябре прошлого года, сообщалось о том, что судебный следователь возобновил расследование.

 
 
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Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.
 
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