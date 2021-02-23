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Маразам «ябатек»: с гродненской выставки убрали картины с белым и красным цветами
Источник материала: Хартия'97
Маразам «ябатек»: с гродненской выставки убрали картины с белым и красным цветами
Выставка проходит в торговом центре Kazzarma Mall.
В Гродно идеологи отцензурировали выставку минской художницы Нади Буки,
Выставка проходит в торговом центре "Kazzarma Mall" с 13 февраля по 12 марта. 23 февраля с выставки убрали картины, где сочетались белый и красный цвета.
"Белсат" сравнил, как выглядела выставка раньше — и после идеологических правок.
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Выставка проходит в торговом центре Kazzarma Mall.
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