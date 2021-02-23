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Маразам «ябатек»: с гродненской выставки убрали картины с белым и красным цветами

23.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Маразам «ябатек»: с гродненской выставки убрали картины с белым и красным цветами

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  • 23.02.2021, 20:39
  • 2,624
Маразам «ябатек»: с гродненской выставки убрали картины с белым и красным цветами
фото: "Белсат"

Выставка проходит в торговом центре Kazzarma Mall.

В Гродно идеологи отцензурировали выставку минской художницы Нади Буки, сообщает ТГ-канал "Белсата".

Выставка проходит в торговом центре "Kazzarma Mall" с 13 февраля по 12 марта. 23 февраля с выставки убрали картины, где сочетались белый и красный цвета.

"Белсат" сравнил, как выглядела выставка раньше — и после идеологических правок.


фото: "Белсат"
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Теги: Гродно
 
 
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