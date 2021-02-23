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Тихановская — о политзаключённых: по всей стране множество таких Сергеев сидят
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская не согласилась бы на условие, что её мужа выпускают, а остальные политзаключённые останутся за решёткой.
Светлана Тихановская / Кадр из видео
Об этом она заявила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Если бы поставили условие, что Сергей выходит, а остальные сидят — нет. Он бы сам не согласился, и я бы на такое не согласилась", — сказала Тихановская.
Она подчеркнула,
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Светлана Тихановская не согласилась бы на условие, что её мужа выпускают, а остальные политзаключённые останутся за решёткой.
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