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Тихановская — о политзаключённых: по всей стране множество таких Сергеев сидят

23.02.2021 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская не согласилась бы на условие, что её мужа выпускают, а остальные политзаключённые останутся за решёткой.


Светлана Тихановская / Кадр из видео​

Об этом она заявила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы поставили условие, что Сергей выходит, а остальные сидят — нет. Он бы сам не согласился, и я бы на такое не согласилась", — сказала Тихановская.

Она подчеркнула, передает Еврорадио, что как политик думает не только о муже, но и обо всех политзаключённых: по всей стране множество таких Сергеев сидят.
 
 
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Светлана Тихановская не согласилась бы на условие, что её мужа выпускают, а остальные политзаключённые останутся за решёткой.
 
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