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Параллельная реальность дня. Макей – о правах человека и «мирных белорусских городах»

23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Несколько цитат из выступления главы белорусского МИД на 46-й сессии ООН.

Параллельная реальность дня. Макей – о правах человека и «мирных белорусских городах»

— Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как исключительно с целью политического давления на законное правительство. Ни одна страна в Европе не подвергается столь сильному давлению со стороны западных стран, как Беларусь, — заявил глава МИД Владимир Макей.

Похоже, что кто-то не может свыкнуться с мыслью, что, несмотря на жесткий экономический и политический прессинг, белорусское государство развивается не по выкроенным лекалам западных стран, а так, как решает сам белорусский народ в своих собственных интересах. За эту независимую позицию Беларусь подверглась жестокой атаке извне. Поводом было избрано недовольство части населения результатами президентских выборов.

Глава ГУБОПиК: «Мы гуманно применим оружие, в том числе и огнестрельное. Cамых опасных острокопытных с улиц уберем»

 — Мы с гордостью можем заявить, что белорусские города — одни из самых безопасных городов в мире, что всем гражданам в нашей стране обеспечена возможность трудовой занятости, предоставлено право на пенсию, бесплатное образование и одну из самых доступных и эффективных в мире систем бесплатной медицины.

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Несколько цитат из выступления главы белорусского МИД на 46-й сессии ООН.
 
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