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Тайгер Вудс попал в серьезную аварию. Он госпитализирован с множественными травмами

24.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию и госпитализирован с множественными травмами.

Машина Вудса вылетела за пределы шоссе и перевернулась. Как сообщает агент гольфиста Марк Стейнберг, гольфист сейчас находится в операционной с травмами ног.

Чтобы вызволить Тайгера Вудса, спасателям пришлось резать автомобиль.

 
 
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Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию и госпитализирован с множественными травмами.
 
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