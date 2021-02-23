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Тайгер Вудс попал в серьезную аварию. Он госпитализирован с множественными травмами
Источник материала: Tut.by
Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию и госпитализирован с множественными травмами.
Машина Вудса вылетела за пределы шоссе и перевернулась. Как сообщает агент гольфиста Марк Стейнберг, гольфист сейчас находится в операционной с травмами ног.
Чтобы вызволить Тайгера Вудса, спасателям пришлось резать автомобиль.
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Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию и госпитализирован с множественными травмами.
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