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Как белорусы протестовали 23 февраля
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы протестовали 23 февраля
В разных уголках страны прошли акции.
Белорусы продолжают выходить на вечерние встречи и прогулки.
На фото и видео Минск (Запад), Березовка (Лидский район), Борисов, Пружаны, Гродно, Полоцк.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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В разных уголках страны прошли акции.
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