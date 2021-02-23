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Как белорусы протестовали 23 февраля

24.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как белорусы протестовали 23 февраля

  • 23.02.2021, 23:24
  • 1,792
Как белорусы протестовали 23 февраля

В разных уголках страны прошли акции.

Белорусы продолжают выходить на вечерние встречи и прогулки.

На фото и видео Минск (Запад), Березовка (Лидский район), Борисов, Пружаны, Гродно, Полоцк.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»






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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В разных уголках страны прошли акции.
 
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