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«Защитники народа – политзаключенные»

24.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Защитники народа – политзаключенные»

  • 23.02.2021, 22:48
«Защитники народа – политзаключенные»

Белорусы поздравляют настоящих героев.

«Защитники народа - политзаключенные, поздравляем Вас! Мы очень ценим вашу смелость, мужественность и настойчивость! Не передать словами, как гордимся каждым!», - передают партизаны из столичного микрорайона Лебяжий.

Солигорские партизаны поздравляют настоящих мужчин - бастующих рабочих, с Днём Героя.


Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Белорусы поздравляют настоящих героев.
 
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