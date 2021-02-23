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«Защитники народа – политзаключенные»
Источник материала: Хартия'97
«Защитники народа – политзаключенные»
Белорусы поздравляют настоящих героев.
«Защитники народа - политзаключенные, поздравляем Вас! Мы очень ценим вашу смелость, мужественность и настойчивость! Не передать словами, как гордимся каждым!», - передают партизаны из столичного микрорайона Лебяжий.
Солигорские партизаны поздравляют настоящих мужчин - бастующих рабочих, с Днём Героя.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы поздравляют настоящих героев.
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