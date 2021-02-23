Источник материала: Хартия'97

Убыточным колхозам списывают миллионные долги 5 23.02.2021, 22:38

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За неэффективность этих колхозов мы платим из своего кармана.

19 февраля cовет министров принял постановление о погашении задолженностей по кредитным договорам ряду сельхозпредприятий. На этот раз долги собираются простить производствам Витебской области: ЗАО “АСБ-Агро Новатор” попрощается с задолженностью 14 912 657,94 миллиона рублей, “Экспериментальная база “Тулово” избавится от долга в 106 788,11 тысячи рублей. ОАО “Оршанский комбинат хлебопродуктов” не выплатит 2 449 927,69 млн, а сельхозпредприятия “Липовцы” и “Ловжанское” — 17 404,47 и 370 910,07 тысячи рублей соответственно. В эту сумму входят нотариальные задолженности предприятий, основной долг и пеня. В общей сложности будут прощены долги на 17 с лишним миллионов, пишет euroradio.fm .

Директора меняются, а предприятия всё равно убыточные

Откуда такие суммы задолженностей? Объясняется это тем, что долги некоторых хозяйств тянутся ещё с начала 2010-х. Кредиты берутся, но не выплачиваются. Очевидно, что выплатить их мешает убыточность.

— Несмотря на трудности, “АСБ-Агро Новатор” сегодня можно смело отнести к самодостаточным хозяйствам. Здесь и земли хорошие, со временем поголовье приведём в порядок, чтобы добиться хорошей продуктивности, — комментировал “Витебским Вестям” в сентябре 2020-го новый директор “Новатора” Андрей Пискунов. В материале “Витебских Вестей” говорится, что “в настоящее время ЗАО “АСБ-Агро Новатор” в числе лидеров”. Однако, несмотря на лидерство в намолотах, первое место “Новатор” занимает и по задолженностям.

“Очевидно другое: убыточное хозяйство ещё не повод превращаться в иждивенца. Работать и зарабатывать можно, если правильно расставить акценты”, — ободряюще пишет SB.by в 2018 году о проблемном Шумилинском районе, в котором находится задолжавшее 370 000 рублей “Ловжанское”. В районе даже “разработали систему, согласно которой руководители сельхозорганизаций могут заработать до 2,4 тысячи рублей”. Но, по всей видимости, ни смена директоров, ни разработка новых систем не сработала. В 2021 году решено больше не расставлять никаких акцентов, а просто махнуть шашкой и обнулиться.

— У новоназначенных директоров нет никакой мотивации быть эффективными. Зачем быть эффективными, если ваши долги потом могут списать? — объясняет академический директор BEROC экономист Катерина Борнукова. — Директора поощряют за выполнение каких-то других показателей, а не за эффективность. Поощряют за какие-нибудь надои, за количество вспаханных земель. Всё это не имеет никакого отношения к рентабельности сельхозпредприятия. В итоге директор знает, если вдруг что — всегда можно взять денег в кредит, и если совсем плохо, то их спишут. В такой структуре абсолютно нереально надеяться на то, что если руководить этим колхозом поставят супергениального менеджера, то он будет добиваться каких-то других результатов. Потому что вся система его толкает и мотивирует совсем на другое.

Убыточные уже давно

О недостатках в работе сельскохозяйственных предприятий Совмин знал давно. Так, в 2014 году должники с базы “Тулово” и хозяйства “Липовцы” уже значились в качестве убыточных. Прошло шесть лет, но вместо результата от принимаемых антикризисных мер — великодушное прощение от Совета Министров.

В 2016 году “Витебский Курьер” писал о том, что в агрокомплексе “Тулово” люди по несколько месяцев сидят без зарплаты. А как с зарплатами сейчас?

— По-разному зарплаты. Можно 700, 800, 1000 получить. Тех, кто хочет работать, — маловато там уже таких, — рассказывает тракторист из Витебского предприятия “Гордормост”. — Там и людей не хватает, и техники-то не хватает. Нас из Витебска командируют не только в Тулово, мы и в Кировске бывали, и в Лиозно. По многим колхозам отправляют в помощь по уборке. Из года в год такая ситуация.

В 2019 году туда [в Тулово. — Еврорадио] пришло три больших трактора. А вообще в Тулово с парком всё плачевно. Ни агрегатов толком нету никаких, ничего такого нету. Вроде бы работаешь, вроде бы и зерно выращивается, но почему в убыток идёт — я не знаю, — удивляется тракторист.

За убыточные предприятия заплатят налогоплательщики

Как подобное прощение долгов отражается на бюджете страны?

— Скорее всего, потом Беларусбанк скажет: “Ну вы знаете, мы тут простили вам долги, нам теперь тоже нужна помощь”, — отвечает Катерина Борнукова. — Бюджет каким-то образом должен это покрыть. Всё это выливается в бюджетные расходы. Это только кажется, что долг можно просто списать, — в итоге долг всё равно кто-то берёт на себя. Это значит и то, что за неэффективность этих предприятий мы платим из своего кармана как налогоплательщики.

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