Источник материала: Хартия'97

Минчане сделали из однушки площадью 41 «квадрат» трехкомнатную квартиру 5 23.02.2021, 21:49

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фото: realt.onliner.by

Как?

Вы наверняка удивлены: как перепланировка может сделать из однушки трехкомнатную квартиру? Ведь в однушке всего два окна, а в трешке — целых четыре. Но практика показывает, что если очень хочется, можно все. Объявление о продаже однушки, превращенной в трешку, найдено в сервисе Onliner «Дома и квартиры».



фото: realt.onliner.by

Как легко разгадать на плане, минчане, ставшие обладателями однокомнатной квартиры в новостройке площадью 41 кв. м, перенесли кухню на лоджию вместе с электроплитой и даже умудрились провести туда водопровод и канализацию, чтобы подключить мойку, а на месте кухни площадью 9,3 кв. м обустроили жилую комнату.



фото: realt.onliner.by



фото: realt.onliner.by



фото: realt.onliner.by

Единственную комнату, запроектированную на исконном плане, хозяева разделили перегородкой. Получилось, что свет из кухни через балконный блок проходит в гостиную, а из гостиной через ниши в стене — в спальню. Таким образом, одно окно дает дневной свет сразу трем помещениям.



фото: realt.onliner.by



фото: realt.onliner.by



фото: realt.onliner.by

Конечно, собственникам квартиры не откажешь в фантазии, но мы не рекомендуем повторять их успех: исполкомы относятся к подобным вольностям с большой настороженностью, и провести такую планировку в рамках закона практически невозможно.

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