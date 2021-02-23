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Светлана Тихановская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону

24.02.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинский журналист Дмитрий Гордон встретился 14 февраля со Светланой Тихановской в Вильнюсе, а 23-го опубликовал интервью на своем ютьюб-канале.

Светлана Тихановская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону

«Протесты в Беларуси не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протестов, но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли. Понятно, сейчас, если люди выходят на улицу с флагами, с лозунгами, они не успеют уйти от ОМОНа. Если где-то появляются люди, туда сразу же направляются "космонавты". И люди все равно выходят, люди борются, люди самоорганизовываются, чтобы выйти, но чуть-чуть попозже, опять огромной массой и дать понять, что мы все еще здесь», — сказала Тихановская.

Политик уточнила, что на данный момент протесты против Лукашенко приобрели партизанскую форму.

«Сейчас время такой партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто, потому что это прямая дорога в тюрьму. Понятно, что ни люди, ни мы этого не хотим. Но точечные акции [продолжаются]: повесил ленточку, наклеил наклейку, включил песню, посигналил, когда едут автобусы с делегатами так называемыми. Это их так раздражает. Например, когда повязали ленточку на дереве, а туда приезжает целая пожарная машина, чтобы ее снять. Или спиливают дерево, потому что не могут снять ленточку», — добавила Тихановская.

По ее мнению, весной протесты возобновятся с новой силой.

«Думаю, что да [возобновятся]. Нужно оказывать давление со всех сторон. Внутри страны доводить их до белого каления мелкими проявлениями протеста. Нужно оказывать и внешнее давление, и какие-то расследования на международном уровне проводить, чтобы дать им понять, что безнаказанным никто не останется», — считает политик.

 
 
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Украинский журналист Дмитрий Гордон встретился 14 февраля со Светланой Тихановской в Вильнюсе, а 23-го опубликовал интервью на своем ютьюб-канале.
 
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