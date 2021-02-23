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Епископ Великоселец обсудил с главой Могилевской области вопрос передачи кафедрального костела Могилева прихожанам

24.02.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Казимир Великоселец 23 февраля на встрече с главой Могилевской области Леонидом Зайцем обсудил вопрос статуса кафедрального костела Вознесения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава в Могилеве, сообщается на сайте облисполкома.

Епископ Великоселец обсудил с главой Могилевской области вопрос передачи кафедрального костела Могилева прихожанам

«Во время встречи детально обсуждалась тема статуса могилевского кафедрального костела в плоскости передачи его прихожанам в безвозмездное пользование, — говорится в сообщении. — Кроме того, поднимался вопрос дальнейшей судьбы пристройки к костелу Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске и другое».

На встрече, в которой также участвовал вспомогательный епископ архидиоцезии Александр Яшевский, стороны также «обсудили вопросы взаимодействия». В частности, как сообщается, Заяц подчеркнул, что «в Могилевской области нет разногласий между конфессиями и внутри них, а общая задача власти и церкви — объединять людей, содействовать тому, чтобы белорусы жили мирно».

«Продолжая тему, епископ Казимир Великоселец добавил: есть и общая цель — служить народу. <...> По итогам беседы Казимир Великоселец выразил удовлетворение обсуждением, заметив, что работает в Беларуси давно и всегда находил общий язык с исполнительной властью», — отмечается в сообщении облисполкома.

Могилевский кафедральный костел Вознесения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава построен в середине XVIII века. В 1937 году святыню закрыли. С 1946 года культовое здание использовали как склад, а в 1964—1986 годах в нем размещался архив.

Римско-католический приход Вознесения Пресвятой Девы Марии был заново зарегистрирован в 1990 году. По информации на приходском сайте, тогда же костел передали верующим в пользование, однако до сих пор он остается в собственности города.

 
Теги: Могилев
 
 
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Апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Казимир Великоселец 23 февраля на встрече с главой Могилевской области Леонидом Зайцем...
 
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