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Олег Рыженков: если удастся за год улучшить стрельбу — будет олимпийская бомба!

24.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старший тренер женской биатлонной команды Беларуси Олег Рыженков заверил, что на Олимпиаде в Пекине-2022 наши девушки способны на очень высокие результаты.



Конечно, события в масстарте наложили свой отпечаток на все впечатления. Тем не менее, тренерский штаб доволен функциональным состоянием спортсменок. Как, разумеется, и выигрышем бронзовой медали, да и четвертым местом в эстафете. Но, опять-таки, в масстарте совсем не справились со стрельбой, что в итоге привело к потере выгодных позиций. Плюс падение Солы совсем выбило ее из колеи. На рубежах Анна сотворила что-то необъяснимое, пишет Прессбол. Но, как говорится, жизнь на этом чемпионате мира не заканчивается.

Да и много ведь позитивных моментов! Стабильность в функциональном состоянии всех спортсменок говорит, что в будущее можно смотреть с оптимизмом. Тем более, когда есть такой великий потенциал для прогресса в качестве стрельбы. Поверьте: если нам удастся за год избавить спортсменок от сомнений, кардинально улучшив этот компонент, — будет олимпийская бомба!

Но и этот сезон не закончен. Пока команда отправляется на сбор в Рамзау, а дальше снова ноги в руки — еще три этапа Кубка мира. Борьба еще не закончилась. У нас четыре человека находятся в топ-50 общего зачета. И мы надеемся еще улучшить некоторые позиции.
 
 
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Старший тренер женской биатлонной команды Беларуси Олег Рыженков заверил, что на Олимпиаде в Пекине-2022 наши девушки способны на очень высокие результаты.
 
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