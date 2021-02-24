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NASA опубликовало интерактивное 4К-видео, переданное марсоходом Perseverance

24.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

NASA опубликовало интерактивное 4К-видео, переданное марсоходом Perseverance

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало интерактивное 4К-видео, переданное марсоходом Perseverance.


По информации разработчиков, Perseverance может передавать данные на орбитальные аппараты со скоростью до 2 Мбит/с.

NASA уже располагает пятью тысячами необработанных снимков.

Фото: NASA

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало интерактивное 4К-видео, переданное марсоходом Perseverance. По...
 
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