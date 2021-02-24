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NASA опубликовало интерактивное 4К-видео, переданное марсоходом Perseverance
Источник материала: ОНТ
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало интерактивное 4К-видео, переданное марсоходом Perseverance.
По информации разработчиков, Perseverance может передавать данные на орбитальные аппараты со скоростью до 2 Мбит/с.
NASA уже располагает пятью тысячами необработанных снимков.
Фото: NASA
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало интерактивное 4К-видео, переданное марсоходом Perseverance. По...
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