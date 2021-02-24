|
В Белыничах пустующее 5-этажное здание после ремонта отдали молодым специалистам
Источник материала: ОНТ
Вместо старого общежития – десятки квартир. Пустующее 5-этажное здание в Белыничах получило буквально вторую жизнь. Меньше года ремонта – и новосёлы – а это молодые специалисты – получают заветные ключи. В Белыничской районной больнице Анастасия Котова работает два года. Молодой терапевт приехала из Гомеля. Жили с супругом на съёмной квартире и мечтали о собственных квадратных метрах. И вот сбылось. Теперь можно и о детях задуматься.
Эта пятиэтажка на улице Мичурина в Белыничах была построена в начале 70-х прошлого века. Здесь жили студенты местного лицея. Четыре года назад его закрыли, невостребованным оказалось и общежитие. Пустующее здание решили реконструировать. В итоге город не потерял почти 3 тысячи квадратных метров полезной площади, а молодые специалисты получили благоустроенное жильё.
Новыми жильцами этого дома станут ещё 8 медработников. Ежегодно штат местной больницы пополняется в среднем на 10 специалистов.
Медики, ещё педагоги и работники культуры. 59 квартир для тех, кто приехал по распределению. И заключил контракт на 5 лет. Бонусом для новосёлов – инфраструктура. Детский сад, школа и оздоровительный комплекс в шаговой доступности.
На капитальный ремонт из областного бюджета выделили более трех миллионов рублей. Чтобы переоборудовать старенькое общежитие коридорного типа в благоустроенный жилой дом, понадобилось около года.
Арендное жильё в Белыничах востребовано. Опыт такой «перестройки» для райцентра новый, но руководство оценило все преимущества решения.
Чтобы люди возвращались в небольшие города, недостаточно только рабочего места и достойной зарплаты. Вопросы жилья постепенно решаются. Например, в Белыничах на будущий год запланировано открытие следующей арендной многоэтажки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо старого общежития – десятки квартир. Пустующее 5-этажное здание в Белыничах получило буквально вторую жизнь. Меньше года ремонта – и новосёлы – а это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)