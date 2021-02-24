В Белыничах пустующее 5-этажное здание после ремонта отдали молодым специалистам

Источник материала: ОНТ

Вместо старого общежития – десятки квартир. Пустующее 5-этажное здание в Белыничах получило буквально вторую жизнь. Меньше года ремонта – и новосёлы – а это молодые специалисты – получают заветные ключи. В Белыничской районной больнице Анастасия Котова работает два года. Молодой терапевт приехала из Гомеля. Жили с супругом на съёмной квартире и мечтали о собственных квадратных метрах. И вот сбылось. Теперь можно и о детях задуматься.



Анастасия Котова: «Составляющие того, чтобы задержаться на каком-то месте, – это работа, хороший коллектив, предоставление жилья. А здесь будет спальня. Обои в красивой цветовой гамме. Поставим кровать, шкаф. А в последующем можно будет поставить и детскую кроватку».

Эта пятиэтажка на улице Мичурина в Белыничах была построена в начале 70-х прошлого века. Здесь жили студенты местного лицея. Четыре года назад его закрыли, невостребованным оказалось и общежитие. Пустующее здание решили реконструировать. В итоге город не потерял почти 3 тысячи квадратных метров полезной площади, а молодые специалисты получили благоустроенное жильё.

Новыми жильцами этого дома станут ещё 8 медработников. Ежегодно штат местной больницы пополняется в среднем на 10 специалистов.

Павел Манько, главный врач Белыничской центральной районной больницы: «В 2020 году прибыло на первое рабочее место семь врачей и три средних медицинских работника. Идёт надбавка по контракту. И возмещение за съём жилья в две базовые величины».

Медики, ещё педагоги и работники культуры. 59 квартир для тех, кто приехал по распределению. И заключил контракт на 5 лет. Бонусом для новосёлов – инфраструктура. Детский сад, школа и оздоровительный комплекс в шаговой доступности.

Ольга Барашкова: «Город очень нравится. И мы счастливы, что получим в ближайшее время квартиру. Это мечта детства. Всё находится близко. И автовокзал – можно поехать к родственникам. Очень хорошо, что у нас всё вот так получилось».

Алина Смоляк: «Когда училась в колледже, сама захотела вернуться в свой родной город и работать здесь. Сама ходила брала направление на арендное жильё. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, там, где я сейчас живу, не было горячей воды. Сами ставили бойлер. Здесь всё более цивилизовано. И вода, и всё».

На капитальный ремонт из областного бюджета выделили более трех миллионов рублей. Чтобы переоборудовать старенькое общежитие коридорного типа в благоустроенный жилой дом, понадобилось около года.

Андрей Ерошенко, директор управления капитальным строительством Белыничского района: «Технически объект очень сложный. Очень много было вопросов по усилению конструкций, плиты перекрытия, фундамент. Но тем не менее строители в установленные сроки справились. В результате мы получили такую красоту».

Арендное жильё в Белыничах востребовано. Опыт такой «перестройки» для райцентра новый, но руководство оценило все преимущества решения.

Дмитрий Давыдов, заместитель председателя Белыничского райисполкома: «В этом жилье нуждаются и молодые специалисты, и те, кто пребывают по распределению к нам в город на работу. В городе Белыничи для многодетных и для молодых специалистов мы строим в год как минимум 40-квартирный жилой дом».

Чтобы люди возвращались в небольшие города, недостаточно только рабочего места и достойной зарплаты. Вопросы жилья постепенно решаются. Например, в Белыничах на будущий год запланировано открытие следующей арендной многоэтажки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram