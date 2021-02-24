Индейцы чероки обратились к компании Jeep с просьбой отказаться от использования названия их племени

Источник материала: ОНТ

Вождь народа чероки призвал руководство компании Jeep отказаться от использования названия его племени в нейминге автомобилей Cherokee и Grand Cherokee, рассказывает «РБК».

В интервью телеканалу CNN вождь Чак Хоскин-младший сказал, что использование названия племени для автомобилей неприемлемо, так как обесценивает культурную и историческую идентичность народа чероки. По мнению вождя, корпорации и спортивные команды должны отказаться от использования названий коренных американских народов и их талисманов для продажи своей продукции.

«Я думаю, что в этом 2021 году нам надо говорить о том, что племена до сих пор здесь, мы живем активно, мы делаем многие вещи для нашего народа и наших сообществ. И наше название что-то значит, мы появились здесь задолго до компании Jeep и других корпораций, которые взяли наше название ради прибыли», – заявил Хоскин-младший.

Фото: Pinterest

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