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Индейцы чероки обратились к компании Jeep с просьбой отказаться от использования названия их племени

24.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Индейцы чероки обратились к компании Jeep с просьбой отказаться от использования названия их племени

Вождь народа чероки призвал руководство компании Jeep отказаться от использования названия его племени в нейминге автомобилей Cherokee и Grand Cherokee, рассказывает «РБК».

В интервью телеканалу CNN вождь Чак Хоскин-младший сказал, что использование названия племени для автомобилей неприемлемо, так как обесценивает культурную и историческую идентичность народа чероки. По мнению вождя, корпорации и спортивные команды должны отказаться от использования названий коренных американских народов и их талисманов для продажи своей продукции.  

 «Я думаю, что в этом 2021 году нам надо говорить о том, что племена до сих пор здесь, мы живем активно, мы делаем многие вещи для нашего народа и наших сообществ. И наше название что-то значит, мы появились здесь задолго до компании Jeep и других корпораций, которые взяли наше название ради прибыли», – заявил Хоскин-младший.

Фото: Pinterest

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Вождь народа чероки призвал руководство компании Jeep отказаться от использования названия его племени в нейминге автомобилей Cherokee и Grand Cherokee, рассказывает «РБК»....
 
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