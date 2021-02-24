|
Индейцы чероки обратились к компании Jeep с просьбой отказаться от использования названия их племени
Источник материала: ОНТ
Вождь народа чероки призвал руководство компании Jeep отказаться от использования названия его племени в нейминге автомобилей Cherokee и Grand Cherokee,
В интервью телеканалу CNN вождь Чак Хоскин-младший сказал, что использование названия племени для автомобилей неприемлемо, так как обесценивает культурную и историческую идентичность народа чероки. По мнению вождя, корпорации и спортивные команды должны отказаться от использования названий коренных американских народов и их талисманов для продажи своей продукции.
Фото: Pinterest
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индейцы чероки обратились к компании Jeep с просьбой отказаться от использования названия их племени
Вождь народа чероки призвал руководство компании Jeep отказаться от использования названия его племени в нейминге автомобилей Cherokee и Grand Cherokee, рассказывает «РБК»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)