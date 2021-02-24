В чем суть санкций ЕС против России и все ли страны их поддерживают?

Источник материала: ОНТ

На фоне переговоров в Сочи, где президенты говорили о безопасности, ЕС грозит новыми санкциями: и Беларуси, и России. Несмотря на неэффективность таких шагов, Брюссель не спешит менять тактику. Хотя не все евродепутаты разделяют подобную риторику. Несмотря на то, что повестка встречи министров иностранных дел ЕС предполагалась весьма обширной – от иранской сделки до новых отношений с США, дипломаты в коротких интервью перед началом заседания не скрывали, что одной из главных тем станет обсуждение отношений с Россией, которые, по общему мнению Москвы и Брюсселя, достигли своей низшей точки.





Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности: «Очевидно, что Россия придерживается курса на конфронтацию с Европейским союзом. В случае с господином Навальным наблюдается прямой отказ соблюдения обязательства, в том числе отказ принимать во внимание решения Европейского суда по правам человека».

В основе нынешнего дипломатического конфликта лежит арест российского оппозиционера и последовавшие за этим суды. Сама история длится не первый год, но в Кремле и после решений европейского суда, который стал на сторону оппозиционера, и сейчас, когда обсуждаются очередные антироссийские санкции, утверждают, что все решения ЕС принимаются под надуманным предлогом и в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. Антироссийская риторика особенно усилилась после недавнего визита главного европейского дипломата в Москву. Жозепа Борреля коллеги обвинили в мягкости и неспособности надавить на Россию, европейские медиа назвали визит позорным, а часть евродепутатов даже выступила за отставку Борреля. Поэтому решение о новых санкциях некоторые наблюдатели назвали реваншем за дипломатическое поражение.

Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности: «Мы достигли политического соглашения о введении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за арест, приговор и преследование господина Навального. И впервые в истории для этого мы воспользуемся законом о глобальном санкционном режиме».

Речь идёт об аналоге принятого в США закона Магнитского, который позволяет вводить санкции за нарушения прав человека в любой стране. Делается это в одностороннем порядке и, конечно, на основе своего понимания справедливости. Далеко не все в самом Евросоюзе поддерживают такой подход. Французский евродепутат Тьери Мариани последовательно выступает против санкций, будь они против России, Беларуси или другой независимой страны.

Тьери Мариани, депутат Европейского парламента (Франция): «Евросоюз с 2014 года принимает санкции, мы уже можем составить целый такой слоеный торт "Наполеон" из таких санкций. Проблема в том, что они бесполезны. Результат нулевой и даже отрицательный для части европейской экономики. Кто может хоть на секунду поверить, что санкции изменят позицию России? И что они изменили за эти годы? Мне кажется, что вместо того, чтобы думать, как ввести санкции, разумнее обсуждать, например, то, как совместными усилиями производить российскую вакцину – одну из наиболее эффективных в настоящее время. В условиях, когда в Европе дефицит вакцин, мы могли бы производить ее совместно, а вместо этого Евросоюз вновь грозит кулаками».

Действительно, несмотря на определённый разброс мнений, совет министров иностранных дел принял решение в пользу санкций, но они коснутся всего лишь четверых человек – в списке генеральный прокурор России, главы Следственного комитета, Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Речь о запрете на въезд в ЕС и блокировании финансовых счетов. При этом еврочиновники проигнорировали призывы российской оппозиции ввести экономические санкции против бизнеса.

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии: «Несмотря ни на что, мы должны работать над сохранением открытых каналов для диалога с Россией. Нам нужно участие России для решения многих международных конфликтов. И поэтому нам нужно обсудить аспект, как нам сохранить конструктивный диалог с Москвой».

Схожие позиции выразили министры иностранных дел Австрии, Испании и Хорватии. При этом предложения балтийских стран о блокаде газопровода «Северный поток-2» также не нашли поддержки. Меры, которые в перспективе бьют по европейскому потребителю, всё реже находят отклик в европейских институтах. Громко анонсированные экономические санкции в отношении Беларуси сами еврочиновники в итоге сузили до небольшого числа компаний. Известно, что возможное расширение списка и сегодня идёт с большими спорами. Решения министров будут переданы на рассмотрение главам европейских государств, которые соберутся в конце недели.

Утвердят ли они санкции ли нет, наверное, не так уж и важно. На лицо нежелание ЕС ухудшать дальше и без того неважные отношения с Россией и её ближайшими союзниками. Ведь практика показывает, чем сильнее внешнее давление с Запада, тем крепче рукопожатия на Востоке.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram