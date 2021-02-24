|
В чем суть санкций ЕС против России и все ли страны их поддерживают?
Источник материала: ОНТ
На фоне переговоров в Сочи, где президенты говорили о безопасности, ЕС грозит новыми санкциями: и Беларуси, и России. Несмотря на неэффективность таких шагов, Брюссель не спешит менять тактику. Хотя не все евродепутаты разделяют подобную риторику. Несмотря на то, что повестка встречи министров иностранных дел ЕС предполагалась весьма обширной – от иранской сделки до новых отношений с США, дипломаты в коротких интервью перед началом заседания не скрывали, что одной из главных тем станет обсуждение отношений с Россией, которые, по общему мнению Москвы и Брюсселя, достигли своей низшей точки.
В основе нынешнего дипломатического конфликта лежит арест российского оппозиционера и последовавшие за этим суды. Сама история длится не первый год, но в Кремле и после решений европейского суда, который стал на сторону оппозиционера, и сейчас, когда обсуждаются очередные антироссийские санкции, утверждают, что все решения ЕС принимаются под надуманным предлогом и в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. Антироссийская риторика особенно усилилась после недавнего визита главного европейского дипломата в Москву. Жозепа Борреля коллеги обвинили в мягкости и неспособности надавить на Россию, европейские медиа назвали визит позорным, а часть евродепутатов даже выступила за отставку Борреля. Поэтому решение о новых санкциях некоторые наблюдатели назвали реваншем за дипломатическое поражение.
Речь идёт об аналоге принятого в США закона Магнитского, который позволяет вводить санкции за нарушения прав человека в любой стране. Делается это в одностороннем порядке и, конечно, на основе своего понимания справедливости. Далеко не все в самом Евросоюзе поддерживают такой подход. Французский евродепутат Тьери Мариани последовательно выступает против санкций, будь они против России, Беларуси или другой независимой страны.
Действительно, несмотря на определённый разброс мнений, совет министров иностранных дел принял решение в пользу санкций, но они коснутся всего лишь четверых человек – в списке генеральный прокурор России, главы Следственного комитета, Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Речь о запрете на въезд в ЕС и блокировании финансовых счетов. При этом еврочиновники проигнорировали призывы российской оппозиции ввести экономические санкции против бизнеса.
Схожие позиции выразили министры иностранных дел Австрии, Испании и Хорватии. При этом предложения балтийских стран о блокаде газопровода «Северный поток-2» также не нашли поддержки. Меры, которые в перспективе бьют по европейскому потребителю, всё реже находят отклик в европейских институтах. Громко анонсированные экономические санкции в отношении Беларуси сами еврочиновники в итоге сузили до небольшого числа компаний. Известно, что возможное расширение списка и сегодня идёт с большими спорами. Решения министров будут переданы на рассмотрение главам европейских государств, которые соберутся в конце недели.
Утвердят ли они санкции ли нет, наверное, не так уж и важно. На лицо нежелание ЕС ухудшать дальше и без того неважные отношения с Россией и её ближайшими союзниками. Ведь практика показывает, чем сильнее внешнее давление с Запада, тем крепче рукопожатия на Востоке.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне переговоров в Сочи, где президенты говорили о безопасности, ЕС грозит новыми санкциями: и Беларуси, и России. Несмотря на неэффективность таких шагов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)