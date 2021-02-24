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На выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби белорусы заключили новые контракты

24.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби белорусы заключили новые контракты

Аравийский полуостров и Юго-Восточная Азия – маршруты первых контрактов, которые белорусские предприятия заключили на выставке вооружений IDEX-2021. Сумма не разглашается, но договоры весьма выгодны для оборонного сектора и страны в целом. 


По первому контракту на юг отправят средства радиоэлектронной борьбы. По второму – отечественные разработки для ближнего боя приобрели в одной из стран Азии. Акценты по выбору вооружения в последнее время в мире существенно сместились, отмечают эксперты. Если раньше упор делали на бронетанковую технику, то сегодня всё больше компаний, в числе которых и белорусская «Белспецвнештехника», предлагают более технологичные варианты. Это заметно по стендам на форуме в Абу-Даби.

Алексей Скрага, генеральный директор предприятия «Белспецвнештехника»: «Тенденции сегодня уходят в область беспилотных летательных аппаратов, и в принципе беспилотных систем. И эти тенденции также уходят в область борьбы с беспилотными системами. Это и средства радиоэлектронной борьбы, так и "хард килл", то есть средства противовоздушной обороны. И в этой связи белорусские предприятия находятся в тренде. На нашем стенде представлены и средства радиоэлектронной борьбы, и беспилотные летательные аппараты. Ещё одной тенденцией являются средства ближнего боя для сил специальных операций, для разведывания. Всё, что сегодня в тренде, есть и у нас». 

«Белспецвнештехника» – одно из ведущих предприятий оборонного сектора. Особым вниманием на выставке пользуется гранатомётный комплекс «Сапфир». В нём белорусские разработчики применили сразу несколько инновационных технологий – реактивную тягу, синхронный залп и уникальный взрыватель. Оружие позволяет вести бой как раз в городском режиме. 

Продолжаются и переговоры. Глава белорусского военпрома сегодня встретился с заместителем министра обороны Объединённых Арабских Эмиратов. Обсуждали военное сотрудничество и безопасность. И наша продукция весьма востребована для достижения этих задач.

И как только что стало известно, в Абу-Даби подписан ещё один контракт – на поставку в ближневосточный регион современного стрелкового оружия. 

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Аравийский полуостров и Юго-Восточная Азия – маршруты первых контрактов, которые белорусские предприятия заключили на выставке вооружений IDEX-2021. Сумма не...
 
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