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На выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби белорусы заключили новые контракты
Источник материала: ОНТ
Аравийский полуостров и Юго-Восточная Азия – маршруты первых контрактов, которые белорусские предприятия заключили на выставке вооружений IDEX-2021. Сумма не разглашается, но договоры весьма выгодны для оборонного сектора и страны в целом.
По первому контракту на юг отправят средства радиоэлектронной борьбы. По второму – отечественные разработки для ближнего боя приобрели в одной из стран Азии. Акценты по выбору вооружения в последнее время в мире существенно сместились, отмечают эксперты. Если раньше упор делали на бронетанковую технику, то сегодня всё больше компаний, в числе которых и белорусская «Белспецвнештехника», предлагают более технологичные варианты. Это заметно по стендам на форуме в Абу-Даби.
«Белспецвнештехника» – одно из ведущих предприятий оборонного сектора. Особым вниманием на выставке пользуется гранатомётный комплекс «Сапфир». В нём белорусские разработчики применили сразу несколько инновационных технологий – реактивную тягу, синхронный залп и уникальный взрыватель. Оружие позволяет вести бой как раз в городском режиме.
Продолжаются и переговоры. Глава белорусского военпрома сегодня встретился с заместителем министра обороны Объединённых Арабских Эмиратов. Обсуждали военное сотрудничество и безопасность. И наша продукция весьма востребована для достижения этих задач.
И как только что стало известно, в Абу-Даби подписан ещё один контракт – на поставку в ближневосточный регион современного стрелкового оружия.
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Аравийский полуостров и Юго-Восточная Азия – маршруты первых контрактов, которые белорусские предприятия заключили на выставке вооружений IDEX-2021. Сумма не...
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