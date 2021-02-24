Украина планирует отсоединиться от энергосистем России и Беларуси

Источник материала: ОНТ

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что после того, как процесс отсоединения будет завершён, «перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможны», передаёт «ТАСС».

В планах украинских властей – полная интеграция в европейскую энергосистему, которая начнётся после прекращения импорта белорусской и российской электроэнергии.

«С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

О необходимости отказа от импорта электроэнергии из стран-соседок также ранее заявлял и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, для того чтобы полностью отсоединиться от энергосистем России и Беларуси, объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии.

Напомним, что официальный Киев был вынужден обратиться с просьбой о возобновлении поставок электроэнергии из России и Беларуси в январе – феврале текущего года в связи с возникшим в стране энергетическим кризисом.

Фото: Pinterest

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