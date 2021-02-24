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Украина планирует отсоединиться от энергосистем России и Беларуси
Источник материала: ОНТ
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что после того, как процесс отсоединения будет завершён, «перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможны»,
В планах украинских властей – полная интеграция в европейскую энергосистему, которая начнётся после прекращения импорта белорусской и российской электроэнергии.
О необходимости отказа от импорта электроэнергии из стран-соседок также ранее заявлял и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, для того чтобы полностью отсоединиться от энергосистем России и Беларуси, объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии.
Напомним, что официальный Киев был вынужден обратиться с просьбой о возобновлении поставок электроэнергии из России и Беларуси в январе – феврале текущего года в связи с возникшим в стране энергетическим кризисом.
Фото: Pinterest
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что после того, как процесс отсоединения будет завершён, «перетекания электроэнергии из...
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