ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси 400 тысяч человек просрочили оплату за коммунальные услуги. О каких суммах идет речь и что грозит должникам?

24.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 400 тысяч человек просрочили оплату за коммунальные услуги. О каких суммах идет речь и что грозит должникам?

Траты коммунальные, проблемы частные. В Беларуси привели статистику тех, кто не желает платить по счетам. Число должников по стране исчисляется тысячами. Одни оказались в «чёрном списке» случайно – по забывчивости, другие не платят намеренно. Последних, конечно, меньше – в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства отмечают высокую платёжную дисциплину сограждан. 


Всего несколько движений отвёрткой – и квартира обесточена. Вмиг хозяин на площадке. Как так, до 25-го ещё есть время, вот и жировки на руках. Правда, уже с пометкой. 

Мужчина признался: задолжал впервые и не специально. Готов возместить долг на месте, только бы вернули всё, как было. Правда, это так не работает, теперь придётся побегать с бумагами и дополнительно оплатить услуги электрика. И в такой неловкой ситуации ежегодно оказываются сотни белорусов. Только в этом году из 4 миллионов 200 тысяч лицевых счетов – 400 тысяч просрочили оплату. 

Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза: «Задолженность варьируется от 1 месяца и более года. Бывает так, что человек не доплатит рубль или два и тоже попадает в эту категорию должников. В любом случае к нему могут применятся все меры ответственности». 

И всё же главное – не наказать. От своевременной оплаты зависит комфорт собственный и соседей. Одно дело – забыл, другое – когда человек не платит сознательно. Иногда должники идут на хитрость, подключаются самовольно. Электрики признаются: манипуляции в щитке – дело распространённое. Поэтому на всякий случай проверяют всех. Неделю назад из-за шалости неплательщика пострадали десятки квартир.

Такие случаи скорее исключение, чем правило. Лишать себя благ цивилизации нарочно или нет – рискуют не многие. В столице неплательщиков меньше процента. По стране их тоже с каждым годом всё меньше. А тех, кто не собирается платить по счетам, минимум через два месяц ждёт неприятный сюрприз.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Траты коммунальные, проблемы частные. В Беларуси привели статистику тех, кто не желает платить по счетам. Число должников по стране исчисляется тысячами. Одни...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Челси» обыграл в Лиге чемпионов «Атлетико», а «Бавария» разгромила в гостях «Лацио»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by