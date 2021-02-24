В Беларуси 400 тысяч человек просрочили оплату за коммунальные услуги. О каких суммах идет речь и что грозит должникам?

Источник материала: ОНТ

Траты коммунальные, проблемы частные. В Беларуси привели статистику тех, кто не желает платить по счетам. Число должников по стране исчисляется тысячами. Одни оказались в «чёрном списке» случайно – по забывчивости, другие не платят намеренно. Последних, конечно, меньше – в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства отмечают высокую платёжную дисциплину сограждан.





Всего несколько движений отвёрткой – и квартира обесточена. Вмиг хозяин на площадке. Как так, до 25-го ещё есть время, вот и жировки на руках. Правда, уже с пометкой.

Мужчина признался: задолжал впервые и не специально. Готов возместить долг на месте, только бы вернули всё, как было. Правда, это так не работает, теперь придётся побегать с бумагами и дополнительно оплатить услуги электрика. И в такой неловкой ситуации ежегодно оказываются сотни белорусов. Только в этом году из 4 миллионов 200 тысяч лицевых счетов – 400 тысяч просрочили оплату.

Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза: «Задолженность варьируется от 1 месяца и более года. Бывает так, что человек не доплатит рубль или два и тоже попадает в эту категорию должников. В любом случае к нему могут применятся все меры ответственности».

И всё же главное – не наказать. От своевременной оплаты зависит комфорт собственный и соседей. Одно дело – забыл, другое – когда человек не платит сознательно. Иногда должники идут на хитрость, подключаются самовольно. Электрики признаются: манипуляции в щитке – дело распространённое. Поэтому на всякий случай проверяют всех. Неделю назад из-за шалости неплательщика пострадали десятки квартир.

Такие случаи скорее исключение, чем правило. Лишать себя благ цивилизации нарочно или нет – рискуют не многие. В столице неплательщиков меньше процента. По стране их тоже с каждым годом всё меньше. А тех, кто не собирается платить по счетам, минимум через два месяц ждёт неприятный сюрприз.

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