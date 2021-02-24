В Беларуси отметили День защитников Отечества и Вооружённых Сил

Источник материала: ОНТ

О тех, для кого долг и честь не пустой звук. Сегодня в Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил. В самом названии – суть праздника, хотя привычным стало поздравлять в этот день не только тех, кто защищает рубежи и небо над Беларусью. К тёплым словам в адрес мужественных и сильных присоединился Президент, отметив, что армия – надёжный щит государства.





В нашей стране немало сделано для укрепления обороноспособности, и процесс этот постоянный. Важно понимать: задача военных – не победить, а предотвратить. В прошлом году это стало особенно актуально. И сегодня в разных уголках страны и в разной форме белорусы отдают дань уважения защитникам нынешним и давно ушедшим.

Этот праздник давно перешёл в разряд народных, но, пожалуй, хотя бы раз в год стоит задуматься о его истинном смысле. Сама дата не имеет прямого отношения к событиям в Беларуси и досталась с советских времён как годовщина создания Красной армии – армии героев в памяти белорусов. Их подвиг в Великую Отечественную и спустя много лет зовёт прийти к мемориалам.

Проходят десятилетия, но погибшим всё так же несут живые цветы. Та стойкость – и сегодня образец для подражания тем, кто носит погоны.

Виктор Гулевич, командующий войсками Западного оперативного командования: «Хочется, чтобы мы всегда были стойкими, уверенными в своей правоте, никогда не отступали перед трудностями и преградами и были достойны своего звания защитников Отечества».

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области: «Военная служба – очень нелёгкое дело, это самоотречённость, самоотвержение, ты во имя государства, во имя народа. Не для себя. Это очень тяжело, и один такой вот день в году, когда мы всем военнослужащим кланяемся».

Вооружённые Силы сегодня – это около 65 000 человек, из которых 45 тысяч – военнослужащие. Это больше, чем общая численность армий Литвы, Латвии и Эстонии. Но меньше, чем у Польши или Украины и, конечно, России. Самый многочисленный род войск – ВВС и ПВО. В них служат больше 11 тысяч человек.

А вот самыми оснащёнными принято считать силы специальных операций. Вообще, техническое оснащение белорусской армии – одно из лучших в Европе. Горький опыт научил. Больше 1200 танков, свыше двух тысяч боевых машин, авиация, зенитно-ракетные комплексы. Аббревиатуры С-300, «Тор-М2», «Бук» и «Оса» для военных звучат лучше музыки. Но настоящей гордостью армии считают «Полонез». Его ракеты будто танцуют в воздухе.

Они способны поражать цель на расстоянии в 300 километров. Боевые пуски состоялись на полигонах Беларуси, Китая и Казахстана. Всего на вооружении стоит почти три сотни реактивных систем залпового огня. По числу этого вооружения Беларусь занимает 17 место в мире. В целом же в мировом рейтинге военной мощи у Беларуси 50-я строчка из 138. Впрочем, для людей гражданских это значит только одно – спать можно спокойно. Хотя…

Каким хрупким может быть мир и какими бесцеремонными вдруг могут стать политики, показало жаркое лето и не менее жаркая осень 2020-го. Пока кто-то посмеивался с «лязгающих гусениц танков», другие видели их своими глазами. По данным Министерства обороны, за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз. И только в прошлом году увеличилась пятикратно. Ставить на боевое дежурство пришлось те самые «Полонезы».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самые серьёзные решения, приводя основные части Вооружённых Сил в полную боевую готовность и переброску на западные направления».

У западных границ Главнокомандующий тогда не просто отдавал приказы, он по-человечески просил защитить страну.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я ещё раз попрошу вас как министра обороны и командующего Западным направлением предпринять все усилия для того, чтобы защитить, прежде всего, эту жемчужину западную Беларуси, с принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны».

Мир тесен. И если белорусские военные всё неправильно поняли, то зачем была та военная активность у наших границ? Западные соседи так и не объяснились. Всё это вновь напомнило и о порохе, который нужно держать сухим, и о том, что раз в году и палка стреляет.

Сегодня они берутся за оружие лишь из соревновательного азарта. Силовиков разного калибра собрало Минобороны. Узнаете губернатора – не удивляйтесь, это ведь территориальные войска. Пневматический пистолет на 10 метров, малокалиберная винтовка – на 50 и пистолет Макарова с расстояния в 25 метров. На стрельбище, где стреляют пневматическими, тишина, как на шахматном турнире. И борьбу «гроссмейстеры» ведут за каждый балл. Почти все выстрелы – в яблочко.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси: «Результат есть, конечно, он небольшой, на тренировках было получше. Сегодня небольшой мандраж, как и всегда на соревнованиях».

К слову, стрелковый турнир в честь Дня защитников Отечества хотят сделать традицией.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Как в военном деле, так и в любом деле нужна выдержка, точность, так и при стрельбе. В этот день, конечно, хочется пожелать мира, спокойствия, стабильности, процветания».

Страна, конечно, не на военном положении, но воинский дух передаётся даже гражданским. В Витебске празднуют автопробегом, а в Гродно военную технику выставили на всеобщее обозрение. А вообще, это тот самый день, когда в комендатурах шутят: призыв в армию не для всех радость, но праздник отмечают все. Шутки шутками, но важно помнить, что какой бы оснащённой ни была армия, сколько бы самолётов и танков ни охраняли наш сон, техника без людей – это просто груда металла.

Фото: БЕЛТА

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