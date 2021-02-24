Из-за снижения стоимости биткоина Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов и опустился на третью строчку в списке Forbes

Источник материала: ОНТ

По данным Bloomberg, Илон Маск потерял более 15 миллиардов долларов после падения цены на биткоин и уступил звание богатейшего предпринимателя мира Джеффу Безосу, сообщает «Российская Газета».

После произошедшего в понедельник снижения стоимости криптовалюты биткоин, акции «Tesla» упали на 8,6%. Основатель компании Илон Маск потерял более 15 миллиардов долларов своего состояния и опустился на третье место в списке самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes.

Ранее стало известно, что компания Илона Маска инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов, также в руководстве «Tesla» сообщили, что в ближайшем будущем криптовалюта будет приниматься в качестве средства платежа. После этого сообщения цена биткоина выросла на 13% и продолжила расти до минувших выходных.

Сам Маск скептически отнёсся к инвестированию «Tesla» в биткоин. Кроме того, участвуя в обсуждении криптовалют в Twitter, он написал, что считает текущие цены на биткоин и эфириум завышенными.

Фото: Luis Sinco / Los Angeles Times

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