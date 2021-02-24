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«Челси» обыграл в Лиге чемпионов «Атлетико», а «Бавария» разгромила в гостях «Лацио»

24.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» начали выступление в плей-офф Лиги чемпионов с гостевых побед.

«Аристократы» одержали гостевую победу над «Атлетико» — 1:0. Отметим, что мадридцы были только номинальными хозяевами, так как игра проходила в Бухаресте. Единственный гол в середине второго тайма ударом через себя провел Оливье Жиру.


Reuters

«Бавария же без проблема разобралась в Риме с «Лацио» — 4:1. Уже в первом тайме отличились Левандовски, Мусиала и Сане. Вскоре после перерыва Ачерби отправил мяч в свои ворота, а единственный гол хозяев на 49-й минуте провел Корреа.

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Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» начали выступление в плей-офф Лиги чемпионов с гостевых побед.
 
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