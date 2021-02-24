|
«Челси» обыграл в Лиге чемпионов «Атлетико», а «Бавария» разгромила в гостях «Лацио»
Источник материала: Tut.by
Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» начали выступление в плей-офф Лиги чемпионов с гостевых побед.
«Аристократы» одержали гостевую победу над «Атлетико» — 1:0. Отметим, что мадридцы были только номинальными хозяевами, так как игра проходила в Бухаресте. Единственный гол в середине второго тайма ударом через себя провел Оливье Жиру.
«Бавария же без проблема разобралась в Риме с «Лацио» — 4:1. Уже в первом тайме отличились Левандовски, Мусиала и Сане. Вскоре после перерыва Ачерби отправил мяч в свои ворота, а единственный гол хозяев на 49-й минуте провел Корреа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» начали выступление в плей-офф Лиги чемпионов с гостевых побед.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)