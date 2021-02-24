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По ценам на 62 товара и 50 медпрепаратов ввели жесткие ограничения
Источник материала: Tut.by
Правительство ввело существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. Так, до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены, а с 1 марта — не больше, чем на 0,2% в месяц. Напомним, похожее решение
Ранее в правительстве, озвучивая планы на 2021 год, говорили, что намерены жестко контролировать цены и импорт, но уверяли, что делать это будут «экономическими методами, не запретительными».
Что изменили чиновники
По решению правительства юрлицам всех форм собственности и ИП, которые производят, ввозят или продают на внутренний рынок социально значимые товары первой необходимости запретили повышать цены до конца февраля (по сравнению с теми, которые действовали на 24-е число этого месяца). При отсутствии
С 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой
Повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
Чиновники поясняют, что вводят это непопулярное решение для «стабилизации
Про какие товары и лекарства речь
Ограничения по росту цен вводятся на продукты и непродовольственные товары, которые входят в список социально значимых. Всего 62 позиции. Среди прочего это рис, гречка. овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторая колбаса, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.
В списке лекарств, на которые ограничили повышение цен, оказалось 50 позиций. Среди прочего это Амоксициллин, Азитромицин, Анальгин, Арпетол, Ксилин, Омепразол, Эссенцикапс. В списке значатся определенные производители этих лекарств.
Кто будет отвечать за выполнение поручение правительства
Минсельхозпроду, Минздраву, «Белгоспищепрому», другим республиканским госорганам и госорганизациям, которые подчинены правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручили «принять меры по выполнению настоящего постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчиненными организациями». При этом нужно «принять системные меры по анализу и мониторингу цен по всей цепочке их формирования (установления), издать локальные правовые акты об организации работы по стабилизации цен с установлением четкой системы контроля и оценки работы кадров».
МАРТ и Минздрав при необходимости должны корректировать ассортиментные
Как похожее решение принимали в 2020-м и что из этого (не)вышло
Чтобы стабилизировать ситуацию на потребительском рынке, правительство в начале апреля прошлого года
Каков прогноз по ценам на 2021 год
Одна из задач на 2021 год, которую
Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на
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Правительство ввело существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. Так, до конца февраля производителям, поставщикам и...
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