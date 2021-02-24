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Ситуативная логика

Сапоги из города трех революций

Базовая единица

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Время встряхнуться и зажать портфель под мышкой Мнение Сергея Николюка.

Начну с двух цитат, автора которых угадать несложно. «Я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду» (26 ноября 2012 г. в интервью информационному агентству «Рейтер»). «Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу» (30 декабря 2020 г. при посещении отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома).Все течет, все изменяется, и нет ничего удивительного в том, что взгляды отдельно взятого человека, как бы это помягче выразиться, эволюционируют. По себе сужу: в студенческие годы я считал старухами всех представительниц лучшей половины человечества старше 25 лет. Сегодня рассчитывать на благосклонность женщин моложе 60-ти мне уже не приходится. Вот такой диалектический материализм, данный мне в ощущениях.Казалось бы, еще вчера народ являлся «единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь» (статья 3 Конституции). Но судя по цитате, белорусский народ, выдвинув из своих рядов самого что ни на есть достойного представителя, может спокойно покуривать, время от времени с уверенностью поглядывая в будущее.Интересно, а чем последний омоновец отличается от первого, и сколько времени придется ждать популярную нынче кричалку «Уходи!» в его исполнении? Боюсь, что скорее на горе Дзержинской (высшая точка Беларуси) рак свистнет…Всебелорусские народные собрания I-IV (ВНС) проходили накануне референдума или президентских выборов. Они выполняли роль заключительного аккорда мобилизационных кампаний. ВНС V в 2016 г. состоялось через год после выборов.Объяснение причины переноса не является тайной: «Некоторые задавались вопросом: почему собрание проходит именно сейчас, а не в преддверии президентских выборов?Ответ прост. Всебелорусское народное собрание проводить логично (выделено мной — С.Н.) тогда, когда можно подвести и нужно подвести реальные итоги работы за пятилетку, оценить достижения и ошибки, глубоко понять мировые тенденции в экономике. Только при этих условиях решения могут быть точными, продуманными и выверенными».Если согласиться с таким объяснением, то следует признать, что выбор сроков проведения четырех предыдущих ВНС был нелогичным. А как обстоят дела с логикой по поводу ВНС VI?Если исходить из логики подведения итогов пятилетки, то февраль — не самый удачный месяц. Рановато. Но страдать от когнитивного диссонанса не стоит, т.к. у каждого ВНС своя логика, и определяется она текущим моментом.Попытаемся взглянуть на проблему срока глазами главного инициатора всенародных вече. Не исключено, что, по его оценкам, протест к концу года сдулся. Отсюда напрашиваются три вывода:• во-первых, не следует опасаться, что очередное вече вдохнет новую жизнь в массовые протестные акции;• во-вторых, всем колеблющимся внутри своих необходимо показать «кто в доме хозяин»;• в-третьих, требуется окончательно отделить мух от котлет («протестунов» от белорусского общества).Таким образом, ВНС VI — это своеобразный аналог XVII съезда ВКП(б), «Съезда победителей». Насколько этот аналог станет полным — покажет время. Читателям же напомню, что более половины делегатов «Съезда победителей» не пережили Большого террора. Отсюда второе название партийного форума большевиков под XVII-м порядковым номером — «Съезд расстрелянных».Но это так, к слову. Как там у Юрия Визбора: «Ни на что не намекаю, просто песенку пою».Ассоциативное мышление, как подсказывает интернет, — это мышление, которое происходит благодаря оперированию образами, возникающими в памяти человека. Пример: во время доклада мне вдруг вспомнилась миниатюра «Уральских пельменей», в которой рефреном повторялась фраза: «Мы его теряем. Мы его теряем…»Поводом для ассоциации послужило следующее признание: «Мы здесь (в информационной политике — С.Н.) серьезно проиграли. Слишком надеялись на нашу молодежь и наших людей. Что нас эта беда не коснется, мы же честные и справедливые».Мы ее (молодежь) теряем. Мы ее теряем. И для тех, кто с первого раз не понял: «Вы знаете, что происходит с нашей молодежью, которая порой остается один на один в информационном пространстве. Там ею уже занимаются другие воспитатели — зарубежные идеологи, а иногда — преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, — это вопрос не только к родителям, но и ко всей системе образования. Я убедительно прошу: все те, кто имеет отношение к системе образования, встряхнитесь».Пришла беда — отворяй ворота. Даже в СССР с «его железным занавесом» полностью отгородиться от враждебных информационных потоков не получалось. И к эффективности «глушилок» проблема не сводилась. «Голоса» слушали единицы. Но миллионы были готовы часами стоять в очередях за югославскими сапогами.Без импортных сапог можно было и обойтись. Чай не барыни! А для советских модниц в городе трех революций работала фабрика «Скороход». В газете «Правда» от 01.01.1936 читаем: «В Челябинске всего много: хорошая обувь ленинградской фабрики «Скороход», приличное верхнее платье, разнообразное продовольствие и особенно много мяса. Такого великолепного мяса я раньше никогда не видел».Глядя на «такое мясо», корове из штата Айова оставалось только нервно жевать свою жвачку.Сапоги сапогами, но без западных технологий и западного оборудования советская экономика обойтись не могла. Как работник, около 20 лет проработавший в электронной промышленности (ПО «Интеграл»), знаю об этом не понаслышке.Мы ее теряем… Времена, когда информационное пространство формировалось матюгальником на столбе перед зданием сельсовета, канули в Лету. Матюгальник на столбе — символ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТИ.Информационная безальтернативность — составная часть общей безальтернативности. Она не последняя, но и не первая. На вершине же располагается безальтернативность власти. Не следует думать, что власть оказалась там случайно, или по чьей-то злой воле.«Специфика каждой крупной социальной системы, — поясняет историк Андрей Фурсов, — заключается в ее системообразующем элементе как базовой единице ее организации. В индийской системе это каста, в античной — полис, в капиталистической — капитал».А что является базовой единицей белорусской модели? Власть. «Эта власть не сводится к государственности, хотя у нее есть государственное измерение; эта власть не является политической, хотя дважды — на рубеже XIX-XX и XX-XXI вв. у нее появлялось и политическое измерение (как результат ее разложения)».Главной ее характеристикой (по Фурсову) следует признать «надзаконность и социально однородный характер».Как первая, так и вторая характеристика подвергаются в наше время серьезным испытаниям. ВНС VI и провели для защиты нашего системообразующего элемента.В новой Конституции, судя по тому, что было заявлено, форумы послужат ширмой, за которой и попытаются спрятать надзаконность. А учитывая специфику избрания делегатов, изображать всенародность им труда не составит.Реализуется ли намеченное? Жизнь залом Дворца Республики не ограничивается, впрочем, как и кабинетом во Дворце Независимости.