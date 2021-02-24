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Экспорт белорусской электроэнергии стимулировал рост импорта российского газа

Сколько российского газа купит Беларусь в 2021 году? Неизвестно

БелАЭС уже заместила 423 млн куб м газа

В Беларуси стоимость газа по-прежнему будет определять цену электроэнергии

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поможет ли БелАЭС снизить тотальную зависимость Беларуси от российского газа? Зачем Беларуси столько газа.

В последние годы Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м. газа. В частности, в 2019 году Беларусь закупила в России 20,261 млрд куб. м. (на 0,3% меньше по сравнению с 2018 годом) по средней цене USD 130, 180 долларов за тыс. куб. м. (минус 1,6% в сравнении с 2018 годом).Большая часть импортируемого российского газа в Беларуси используется для выработки электроэнергии. При этом Беларусь с 2018 года отказалась от импорта электроэнергии (ранее ее закупала в РФ, а еще раньше – дополнительно в Украине), заместив ее выработкой на собственных энергоисточниках.В 2019 году в Беларуси был произведен максимальный за последние годы объем электроэнергии – 40,264 млрд кВт.ч. Отметим, что внутреннее потребление электроэнергии в Беларуси при этом увеличилось всего лишь на 0,3% по сравнению с предыдущим годом – до 37,9 млрд кВт.ч. Такой рост производства электричества объясняется единственной причиной – рекордным ростом его экспорта. Беларусь в 2019 году экспортировала – преимущественно в Литву и Украину – 2,37 млрд кВт.ч, что в 2,27 раза больше, чем в 2018 году.В этой связи любопытно отметить, что в 2020 году Беларусь снизила импорт российского газа на 7,4% в сравнении с предыдущим годом до 18,765 млрд куб. м. В денежном выражении закупки снизились на 7% до USD 2,453 млрд. При этом средняя цена российского газа для Беларуси в прошлом году увеличилась, согласно данным Белстата, на 0,4% в сравнении с 2019 годом до USD 130,731 за тыс. куб. м.Чем обусловлено довольно существенное прошлогоднее снижение импорта газа? Видимо, стагнировал внутренний спрос на электроэнергию. Официальных данных по спросу в 2020 году пока нет. Но, как можно предположить, внутренний спрос вряд ли вырос, учитывая, что в первом полугодии 2020 года потребление электроэнергии в Беларуси снизилось на 1,75% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. до 18,54 млрд кВт.ч.Снижение импорта российского газа в прошлом году вызвано, надо полагать, существенным падением экспорта белорусской электроэнергии. В 2020 году Беларусь снизила экспорт электроэнергии в 3,62 раза в сравнении с 2019 годом до 653,2 млн кВт.ч. Что, в свою очередь, обусловлено в том числе и прошлогодней ценой российского газа для Беларуси.Отметим, что при заключении соглашения на поставку газа в Беларусь на 2020 год фиксированная цена в USD 127 за тыс. куб м была существенно ниже экспортной цены «Газпрома» для стран ЕС. Однако уже скоро цены на газ в Европе упали ниже уровня в USD 100 за тыс. куб. м., и фиксированная цена на газ для Беларуси стала выше, чем для Европы. Средняя экспортная цена российского газа (долгосрочные контракты плюс спот) упала со USD 162 за тыс. куб. м. в январе 2020 года до USD 94 в мае, что даже ниже рентабельности поставок «Газпрома» (около USD 100 за тыс. куб. м.). В мае спотовые цены на нидерландском хабе TTF в Европе падали до рекордно низких USD 45-47 за тыс. куб. м.В 2021 году Беларусь покупает российский газ по фиксированной цене USD 128,5 за тыс. куб. м. При этом цены на газ на европейском рынке на фоне восстановления экономической активности в ЕС, холодной зимы и сокращения поставок американского СПГ заметно выросли: в конце декабря 2020 года они достигали USD 220 за тыс. кубометров, что стало максимальным уровнем с осени 2018 года, а в начале 2021 года продолжили рост.На таком фоне Беларуси в этом году теоретически стало выгодно увеличить импорт российского газа для наращивания экспорта собственной электроэнергии. Однако из-за запуска первого энергоблока БелАЭС и предпринимаемых вследствие этого Литвой мер по бойкоту экспорта белорусской электроэнергии на европейский рынок Беларусь вынуждена будет сокращать импорт относительно дешевого российского газа.Сейчас в себестоимости электроэнергии доминирует само топливо – пока это в основном природный газ. Его стоимость в себестоимости выработки электроэнергии на классических станциях составляет от 60% до 80%. После запуска БелАЭС природный газ частично потеснит атомная энергия – планируется снизить импорт российского газа в целом по стране на 4,5 млрд куб. м. При этом энергосистема Беларуси сократит потребление газа после ввода двух блоков БелАЭС примерно на 4 млрд куб. м. (с нынешних 10 млрд. куб. м.).Насколько Беларусь снизит импорт российского газа 2021 году, пока сказать сложно. Вероятно, об этом не знают и сами белорусские власти. Неслучайно Минэнерго Беларуси, – впервые за многие годы – не сообщило об объемах импорта российского газа на 2021 год. Возможно, это связано с тем, что пока неизвестна точная дата ввода в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, а, следовательно, неизвестен объем выработанной атомной электроэнергии в текущем году. Кроме того, неясно, сколько электроэнергии сможет экспортировать Беларусь в этом году.В начале ноября прошлого года в Минэнерго Украины также заявили, что энергетический баланс страны в 2021 году не предусматривает импорта электроэнергии из Беларуси. Но с 3 января на фоне холодной зимы Украине пришлось закупать белорусскую электроэнергию, пусть и в небольших объемах. Министерство энергетики Беларуси планирует продолжить межведомственные переговоры с Украиной о продаже электроэнергии, хотя Министерство энергетики Украины выступает за «разумные ограничения» импорта электроэнергии из Беларуси».Первый ток в единую энергосистему Беларуси энергоблок выдал 3 ноября 2020 года. На 7 ноября, за трое суток с момента включения в объединенную энергосистему, с БелАЭС было отпущено 22 млн кВт.ч электроэнергии. Как заявляли в Минэнерго Беларуси, это позволило стране сэкономить 6,4 млн м. куб. природного газа на сумму около USD1 млн.По данным на 22 февраля 2021 года, БелАЭС уже выработала 1,455 млрд кВт.ч электроэнергии. Если исходить из вышеприведенных данных Минэнерго, то работа атомной станции уже позволила Беларуси заместить 423 млн куб. м. газа, стоимостной эффект от замещения – USD66,14 млн.Белорусские чиновники заявляют, что запуск двух блоков БелАЭС (а он запланирован на 2023 год), которые будут производить порядка 18 млрд кВт.ч электроэнергии, позволит Беларуси снизить импорт российского газа на 4,5 млрд куб. м. Что, как заявляли в Минэнерго Беларуси, снизит валютную нагрузку на бюджет страны на USD500 млн в год. Срок эксплуатации БелАЭС – 60 лет (возможностью продления до 100 лет).Ранее министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич отмечал, что модернизация белорусской энергосистемы позволила Беларуси снизить потребление газа в 2011-2019 годах на 6 млрд куб. м., или на USD900 млн. Напомним, объем импорта газа около 20 млрд кубометров остается неименным на протяжении всех этих лет, вероятно, министр имел в виду, что за 9 лет Беларусь купила газа на 6 млрд кубометров меньше, чем могла бы, но даже такое сокращение по официальной статистике не просматривается.Изначально Бел АЭС, как известно, должна была не только замещать внутреннюю выработку ТЭС страны, но и работать на экспорт. Но пока ни страны Балтии, ни Украина покупать белорусскую электроэнергию не планируют. Россия тоже не собирается этого делать – по крайней мере, ни один из сценариев Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики РФ до 2035 года не предполагает импорта электроэнергии из Беларуси.В этой связи министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1» 8 ноября заявил, что БелАЭС строится в первую очередь для нужд Беларуси, хотя «белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам».Получается, что открытие БелАЭС создает ситуацию перепроизводства электроэнергии в стране, при этом экспорт пока не просматриваются, а внутренний спрос на нее в последние годы существенно не растет. Понятно, что в такой ситуации интегрировать дополнительные 18 млрд кВт.ч в в энергосистему страны невозможно, – ведь энергию на склад действительно не положишь.Логично предположить, что в сложившейся ситуации белорусским энергетикам придется ограничивать выработку электроэнергии уже действующими энергоисточниками.При этом Беларусь даже после запуска двух блоков БелАЭС по-прежнему останется крупнейшим после Германии потребителем российского газа с объемом импорта 18-20 млрд куб. м. Как следствие, стоимость природного газа в структуре себестоимости белорусской электроэнергии по-прежнему будет играть доминирующую роль.