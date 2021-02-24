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Была ли Беларусь нейтральна? О чем сказал Макей

24.02.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Была ли Беларусь нейтральна? О чем сказал Макей
Смотрю, вызвали нездоровую сенсацию слова Макея на Всебелорусском собрании о возможном исключении нейтралитета из Конституции. Сергей Наумчик даже предупредил о трупах белорусских солдат из горячих точек после конституционной реформы. А это уж вообще никак не связано. Поэтому поясняю.

Вообще, в Конституции никогда не было и нет запрета на участие в боевых действиях за границей. Не знаю, кто придумал этот миф, но он оказался крайне устойчивым. Его постоянно приводят в политических речах как оппозиционеры, так и представители власти. Особенно занятно, что Лукашенко тоже таким грешит. Хотя, казалось, бы он должен быть в курсе.

С начала 2000-х годов была сформирована юридическая база для направления наших военнослужащих за границу для участия в разного рода военных миссиях. Была создана миротворческая рота. Постоянно ведется подготовка личного состава для миротворческих и иных операций за границей.

Второй момент. Нейтральный статус страны вообще никаким образом не связан с заграничными военными миссиями. Что такое нейтралитет? Это не отказ от армии, участия в войнах и миссиях за границей, как многие ошибочно полагают. Такие классические нейтральные страны как Швеция и Финляндия, например, участвовали в войне в Афганистане под эгидой НАТО. Нейтралитет — это неучастие в военных блоках, которые накладывают на страну чёткие обязательства военной взаимопомощи в случае внешнего нападения на одну из стран блока.

В какой ситуации оказалась Беларусь? В Конституции у нас нет положения о нейтралитете, у нас обозначено лишь СТРЕМЛЕНИЕ к такому статусу. При этом Беларусь давно является полноценным членом ОДКБ — военного блока, и обязана в том числе военными методами оказать помощь своим союзникам в случае нападения. Из ОДКБ никто пока выходить не собирается. Даже оппозиция предпочитает эту тему не подымать, понимая возможные последствия.

Вместе с тем, ранее белорусские власти в рамках концепции многовекторности и «ситуационного нейтралитета» в мирное время (подчёркнуто) демонстрировали стремление максимально дистанцироваться от любых конфликтов и даже играть роль переговорной площадки по кризисному урегулированию. Политический кризис лета-осени 2020 года и последующая реакция Запада перечеркнули эти усилия. Это, видимо, и стало одним из мотивов предложения министра Макея. По сути он просто предлагает привести текст Конституции к реальности сегодняшнего дня. Да и вчерашнего тоже. Ну не может быть член ОДКБ нейтральной страной. Сколько к этому не стремись. И как этого не хоти.

Поэтому крестик лучше снять.
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