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Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — спустя полтора месяца после того, как присвоила ему этот статус
Источник материала: UDF
AP Photo / Pavel Golovkin
Юридический и политический департамент организации принял такое решение из-за высказываний Навального середины 2000-х годов, которые правозащитники посчитали дискриминационными, сказал Артемьев.
Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам.
Александр Артемьев рассказал, что Amnesty International получила запросы с требованием проверить высказывания Навального, которые, возможно, «были частью скоординированной кампании по его дискредитации» в других странах.
Неназванный источник «Медиазоны» в правозащитной организации допустил, что за кампанией по дискредитации могут стоять «люди с RT в разных странах». По его словам, как минимум двое человек, обратившихся в организацию, ссылались на тред, который в январе опубликовала пользовательница твиттера Катя Казбек, называвшая Навального «националистом и расистом».
17 января Amnesty International
6 февраля сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой
После публикации Явлинского раскритиковали соратники Навального, а также некоторые представители партии «Яблоко». В ответ на критику Явлинский заявил, что сожалеет, если «кого-то задел» своей статьей. Он отверг версию, что написал статью по заказу Кремля.
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Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — спустя полтора месяца после того, как присвоила ему этот статус
Из-за высказываний Навального середины 2000-х годов, которые правозащитники посчитали дискриминационными.
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