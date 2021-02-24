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Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — спустя полтора месяца после того, как присвоила ему этот статус

24.02.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — спустя полтора месяца после того, как присвоила ему этот статус
AP Photo / Pavel Golovkin
Правозащитная организация Amnesty International, которая в январе признала российского политика Алексея Навального узником совести, отменила свое решение. Первым об этом сообщил журналист Аарон Мате; представитель Amnesty International Александр Артемьев подтвердил это «Медиазоне».

Юридический и политический департамент организации принял такое решение из-за высказываний Навального середины 2000-х годов, которые правозащитники посчитали дискриминационными, сказал Артемьев.

Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам.

Александр Артемьев рассказал, что Amnesty International получила запросы с требованием проверить высказывания Навального, которые, возможно, «были частью скоординированной кампании по его дискредитации» в других странах.

Неназванный источник «Медиазоны» в правозащитной организации допустил, что за кампанией по дискредитации могут стоять «люди с RT в разных странах». По его словам, как минимум двое человек, обратившихся в организацию, ссылались на тред, который в январе опубликовала пользовательница твиттера Катя Казбек, называвшая Навального «националистом и расистом».

17 января Amnesty International признала Навального узником совести после его задержания в Москве и потребовала немедленно освободить политика. В феврале организация передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального, которую подписали 200 тысяч человек из разных стран мира.

6 февраля сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой раскритиковал Алексея Навального. Явлинский обвинил оппозиционера в политическом популизме, вождизме и национализме, а также в игнорировании проблем людей, осужденных после уличных протестов. Кроме того, он обвинил соратников Навального в «преступном использовании несовершеннолетних в политических целях».

После публикации Явлинского раскритиковали соратники Навального, а также некоторые представители партии «Яблоко». В ответ на критику Явлинский заявил, что сожалеет, если «кого-то задел» своей статьей. Он отверг версию, что написал статью по заказу Кремля.
 
 
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Из-за высказываний Навального середины 2000-х годов, которые правозащитники посчитали дискриминационными.
 
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