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«Имеем дело с направленной пропагандой…» ГосСМИ о приговоре журналисткам «Белсата» и обыске в БАЖ и у правозащитников
Источник материала: UDF
Кадр: Главный эфир, Беларусь-1
19 февраля колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик
21 февраля в «Главном эфире» на «Беларусь 1» журналистка Ксения Лебедева
Лебедева подчеркнула, что «Белсат» не аккредитован в Беларуси как СМИ. При этом «грубо» вмешивался во внутренние дела страны: «Если бы в Беларуси существовал закон “об иностранных агентах”, полагаю, двумя годами не обошлось бы, и обвинение звучало бы короче, чем “организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок”».
21 февраля в «Контурах» на ОНТ ведущий Юрий Гроеров
Гроеров вспомнил, что Андреева является одним из авторов книги «Белорусский Донбасс», где рассказывается о белорусах-наёмниках, участвовавших в войне на востоке Украины: «С подачи отдельных медиаресурсов, в том числе и польских, осуждённых возвели в ранг “невинных жертв режима”. А ведь не такие уж и невинные. Я бы даже сказал, повидавшие и даже понюхавшие порох».
19 февраля в «Клубе редакторов» на «Беларусь 1» омбудсмен по правам журналиста в Беларусском союзе журналистов (БСЖ) Александр Шпаковский
– В нашем понимании приговор достаточно суровый. Как нам представляется, он мог быть не связан с лишением свободы. Но, конечно, БСЖ не может собой подменить суд. И мы, естественно, не высказывались, чтобы не оказывать на суд давление. Это всего лишь наша точка зрения как общественной организации.
Кроме этого, в «Клубе редакторов» обсудили
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил:
– Давайте говорить правду в глаза. Все мы знаем, что десятилетиями через БАЖ, «Весну», за что пострадал их руководитель, приходят в Беларусь финансовые средства. Эти грантососы десятилетиями эти гранты пилят, раздают независимым СМИ, блогерам, задача которых “поливать” действительность Республики Беларусь. Неужели кто-то в нашей стране об этом не знал?
Александр Шпаковский сказал:
– С одной стороны, конечно, недопустимо нарушать права и свободы журналистов. И мы готовы оказать нашим коллегам всяческую поддержку. Я имею в виду правовую, если они обратятся за ней. С другой стороны, об этом мы тоже заявили публично: недопустимо использовать журналистскую профессию для противоправной и подрывной деятельности. Это серьёзным образом дискредитирует профессию журналиста.
По словам Шпаковского, многие «по сути дела журналистами не являются», так как не имеют соответствующей аккредитации, а ресурсы, с которыми они связаны, – не СМИ: «Где, собственно говоря, написанные материалы? Где в связи с кодексом журналистской этики два мнения? Мы все знаем, чему нас учили, что должно быть два мнения. Если ты освещаешь акции протеста и говоришь, например, о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов, возьми и интервью с противоположной стороны».
«Здесь мы имеем дело с направленной пропагандой, которая зачастую очень неплохо стимулируется коллективным западом во главе с США», – резюмировал Шпаковский.
Главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук добавил: «Они, прикрывшись удостоверением журналиста или понятием журналиста, осуществляли финансовые махинации. Вот и всё. Это финансовое преступление, в сфере финансов».
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«Имеем дело с направленной пропагандой…» ГосСМИ о приговоре журналисткам «Белсата» и обыске в БАЖ и у правозащитников
Реакция государственных медиа.
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