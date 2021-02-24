Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГосТВ все еще под впечатлением от ВНС и отстаивают позицию обвинения в политсудах Анализ медиа

Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектомцитирует UDF.BY.Госканалы остались под впечатлением от прошедшего ВНС и продолжили его прославлять. В сюжетах констатировалось сохранение привычного курса, включая патерналистской схемы государства – основного источника благ для граждан.Для продвижения «эпохального значения» ВНС использовались зарубежные эксперты, также оказавшиеся под впечатлением от этого события. Наибольшие возможности для развернутых высказываний отечественных экспертов в новостном эфире предоставляет СТВ.Сохранение промышленного потенциала и отказ от приватизации стали характерным нарративом после совещания у Лукашенко относительно перспектив мотовелозавода. ГосТВ было сложно найти внятное объяснение проблемам предприятия (иногда ссылались на трудности конкуренции), но установка на реанимацию производства и наведение порядка оставалась неизменной.Еще одной важной темой оставался контроль за ценами. Различные формы мониторинга и вмешательства в ценовую ситуацию продвигались при обсуждении ситуации с лекарствами и другими товарами. Вопросы коммунального хозяйства рассматривались на контрасте с ситуацией в южных штатах США.Госканалы развивали обычные конфликтогенные темы. Тур на ОНТ продолжал рассказывать о расколе «беглых оппозиционеров», Азаренок изобличал «предателей». Освещая громкие судебные процессы (дела журналистов «Белсата» и TUT.BY, а также дело Бабарико), госТВ отстаивало позицию обвинения и критиковало действия защиты.В эфире периодически упоминались перспективы конституционной реформы и возможные изменения в сфере образования, но тематика реформ не получила широкого развития. На неделе госканалы несколько увеличили разнообразие контента, поскольку отпала необходимость плотного освещения одной темы (ВНС).