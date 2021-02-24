Правительство замораживает цены на 62 значимых товара и 50 лекарств

Источник материала: Onliner

Сегодня в полночь на Национальном правовом интернет-портале появилось постановление Совета министров о заморозке цен. Исходя из текста, все юрлица и ИП, которые производят, ввозят социально значимые товары и торгуют ими, должны заморозить цены на уровне 24 февраля. А с марта рост цен не должен превышать 0,2% в месяц.

«Повышение цен выше предела, установленного в части второй настоящего пункта, допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь. Согласование осуществляется на основании обращений республиканских органов государственного управления или иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, осуществляющих регулирование, общее руководство в соответствующей области (сфере деятельности), а также облисполкомов и Минского горисполкома», — говорится в постановлении.

Для чего решили заморозить цены?

В документе говорится, что он принят «в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка». Какой-то большей конкретики нет.

На какие товары?

В список входят 62 наименования социально значимых товаров. Среди них каши, молочка, мясо, рыба, детские смеси, сахар, спички и так далее.









Кроме этого, нельзя будет повышать цены более чем на 0,2% и на медикаменты из перечня социально значимых. Их в списке 50.

Кто будет контролировать?

МАРТ, Минздрав, областные исполкомы и Мингорисполком.