ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лига чемпионов. «Бавария» разбила «Лацио», «Челси» взял верх над «Атлетико»

24.02.2021 07:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Завершились еще два поединка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Лига чемпионов. «Бавария» разбила «Лацио», «Челси» взял верх над «Атлетико»

 

В Риме «Бавария» практически оформила путевку в четвертьфинал, крупно обыграв «Лацио» — 4:1.

 

А в Мадриде «Атлетико» уступил «Челси» — 0:1.

Последние два первых матча этой стадии пройдут сегодня:

«Боруссия» (М) — «Манчестер Сити»;

«Аталанта» — «Реал».

Ответные встречи пройдут: 9-10 и 16-17 марта.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершились еще два поединка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за снижения стоимости биткоина Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов и опустился на третью строчку в списке Forbes
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by