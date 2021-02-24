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Лига чемпионов. «Бавария» разбила «Лацио», «Челси» взял верх над «Атлетико»
Источник материала: Навiны
Завершились еще два поединка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
В Риме «Бавария» практически оформила путевку в четвертьфинал, крупно обыграв «Лацио» — 4:1.
А в Мадриде «Атлетико» уступил «Челси» — 0:1.
Последние два первых матча этой стадии пройдут сегодня:
«Боруссия» (М) — «Манчестер Сити»;
«Аталанта» — «Реал».
Ответные встречи пройдут: 9-10 и 16-17 марта.
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Завершились еще два поединка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
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