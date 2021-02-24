Тест. Разбираетесь ли вы в айтишных зарплатах

Источник материала: Tut.by

Есть в Беларуси такая традиция — зарплаты IT-сектора обсуждать. То они слишком большие, то слишком маленькие (по версии некоторых разработчиков), то еще что-нибудь… В подобные обсуждения порой включаются даже те, кто ни дня не проработал в IT. Так вот: разбираетесь ли вы вообще в зарплатах «девелоперов»? Сейчас проверим.

Данные о зарплатах взяты из вакансий, размещенных в открытом доступе на сайте rabota.by.