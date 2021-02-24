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Тест. Разбираетесь ли вы в айтишных зарплатах

24.02.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть в Беларуси такая традиция — зарплаты IT-сектора обсуждать. То они слишком большие, то слишком маленькие (по версии некоторых разработчиков), то еще что-нибудь… В подобные обсуждения порой включаются даже те, кто ни дня не проработал в IT. Так вот: разбираетесь ли вы вообще в зарплатах «девелоперов»? Сейчас проверим.

Данные о зарплатах взяты из вакансий, размещенных в открытом доступе на сайте rabota.by.

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Зарплаты в IT - тема, всегда интересная для обсуждения. Вот только насколько в этой теме вы эксперт? Пройдите наш тест и узнайте.
 
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