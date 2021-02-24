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Тест. Разбираетесь ли вы в айтишных зарплатах
Источник материала: Tut.by
Есть в Беларуси такая традиция — зарплаты IT-сектора обсуждать. То они слишком большие, то слишком маленькие (по версии некоторых разработчиков), то еще что-нибудь… В подобные обсуждения порой включаются даже те, кто ни дня не проработал в IT. Так вот: разбираетесь ли вы вообще в зарплатах «девелоперов»? Сейчас проверим.
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Зарплаты в IT - тема, всегда интересная для обсуждения. Вот только насколько в этой теме вы эксперт? Пройдите наш тест и узнайте.
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