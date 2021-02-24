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ФК «Витебск» встретится с болельщиками. Покажут форму, разыграют абонементы, ответят на вопросы

24.02.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В культурно-развлекательном центре «Планета» (проспект Строителей, 3) в 18 часов 25 февраля пройдет традиционная встреча игроков и руководства ФК «Витебск» с болельщиками, сообщает пресс-служба команды.


Фото: fc.vitebsk.by

Болельщикам представят обновленный состав клуба, покажут форму на этот сезон. Футболистам, тренерам и руководству можно будет задать вопрос.

Пройдут розыгрыш абонементов на игры и автограф-сессия.

Перед гостями выступят молодежный театр «Колесо» и танцевальный коллектив медуниверситета Infinity Dance Group.

Вход — свободный. Забронировать место заранее можно здесь. Телефоны для дополнительной информации: +375 33 316−87−24, +375 29 889−35−30.

 
Теги: Витебск
 
 
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В культурно-развлекательном центре «Планета» (проспект Строителей, 3) в 18 часов 25 февраля состоится традиционная встреча игроков и руководства ФК «Витебск» с...
 
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