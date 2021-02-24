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ФК «Витебск» встретится с болельщиками. Покажут форму, разыграют абонементы, ответят на вопросы
Источник материала: Tut.by
В культурно-развлекательном центре «Планета» (проспект Строителей, 3) в 18 часов 25 февраля пройдет традиционная встреча игроков и руководства ФК «Витебск» с болельщиками,
Болельщикам представят обновленный состав клуба, покажут форму на этот сезон. Футболистам, тренерам и руководству можно будет задать вопрос.
Пройдут розыгрыш абонементов на игры и автограф-сессия.
Перед гостями выступят молодежный театр «Колесо» и танцевальный коллектив медуниверситета Infinity Dance Group.
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В культурно-развлекательном центре «Планета» (проспект Строителей, 3) в 18 часов 25 февраля состоится традиционная встреча игроков и руководства ФК «Витебск» с...
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