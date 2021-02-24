ФК «Витебск» встретится с болельщиками. Покажут форму, разыграют абонементы, ответят на вопросы

Источник материала: Tut.by

В культурно-развлекательном центре «Планета» (проспект Строителей, 3) в 18 часов 25 февраля пройдет традиционная встреча игроков и руководства ФК «Витебск» с болельщиками, сообщает пресс-служба команды.



Фото: fc.vitebsk.by

Болельщикам представят обновленный состав клуба, покажут форму на этот сезон. Футболистам, тренерам и руководству можно будет задать вопрос.

Пройдут розыгрыш абонементов на игры и автограф-сессия.

Перед гостями выступят молодежный театр «Колесо» и танцевальный коллектив медуниверситета Infinity Dance Group.

Вход — свободный. Забронировать место заранее можно здесь . Телефоны для дополнительной информации: +375 33 316−87−24, +375 29 889−35−30.