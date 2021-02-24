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«Маленький домик с охраной». Тихановская готова дать гарантии Лукашенко

24.02.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возможность предоставления Александру Лукашенко личных гарантий безопасности в случае его ухода должна стать одной из тем переговоров между действующей властью и сторонниками перемен в Беларуси, считает экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Об этом она заявила украинскому журналисту Дмитрию Гордону в интервью, видеозапись которого опубликована вечером 23 февраля.

«Маленький домик с охраной». Тихановская готова дать гарантии Лукашенко

Тихановская считает, что сценариев ухода Лукашенко множество, но сама она была бы готова предоставить ему гарантии: «Если бы все зависело только от меня, то для того, чтобы остановить террор, — да. Если уйдет с поста. Да, как это обычно делается: маленький домик с охраной».

На вопрос, каким она видит будущее Лукашенко, политик ответила: «Это одинокий человек, которого никто не вспоминает добрым словом и который каждый вечер своего одиночества жалеет о том, что он сделал со своим народом».

По мнению экс-кандидата в президенты, на фоне массовых протестов и давления Запада ему удалось удержаться на посту исключительно благодаря насилию со стороны силовиков. «Уже не вернется к белорусам понятие, что Лукашенко сильный», — добавила она.

Тихановская призналась, что «до последнего верила в его человечность» и в то, что он «как мужчина, видя, что он натворил, выйдет к людям и скажет, что он ошибся», однако «он не покается».

В ответ на просьбу охарактеризовать Лукашенко как человека она сказала: «Хитрый, жесткий, жестокий». По мнению Тихановской, развитие политической ситуации в Беларуси в 2020 году показало, что он «недооценил белорусов и переоценил себя».

Говоря о текущей ситуации в стране, экс-кандидат заявила, что «протесты в Беларуси не стухли». «Поменялась картинка, поменялась форма протестов, но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли. Понятно, что если сейчас люди выходят с флагами, с лозунгами и не успеют уйти от ОМОНа… Люди все равно выходят, люди борются, люди самоорганизуются, чтобы выйти, но чуть-чуть попозже», — отметила она.

Тихановская поддержала точечные акции, поскольку «сейчас время такой партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто, потому что это прямая дорога в тюрьму».

По мнению политика, весной массовые акции протеста возобновятся.

 
 
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