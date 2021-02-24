Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исследование показало, какие названия автомобилей лучше запоминаются Названия оказались более примечательны, чем буквы и цифры.

Организованное британской компанией Vanarama исследование, показало, что люди лучше всего запоминают названия моделей, а не буквенно-цифровые индексы.Британская лизинговая компания Vanarama провела исследование с участием 500 человек, чтобы выяснить, какие названия моделей автомобилей запоминаются лучше — те, которые представляют собой те или иные слова, или же буквенно-цифровые индексы. В качестве примера британцы взяли 253 модели автомобиля 45 самых популярных марок со всего мира. В итоге тремя самыми запоминающимися названиями респонденты назвали Fiesta (Ford), Golf (Volkswagen) и XC90 (Volvo), хотя шведский кроссовер с его индексом явно выбивается из этой тенденции.Что касается моделей внутри одного бренда, то на примере Ferrari большинство опрошенных людей назвали самыми запоминающимися Enzo, LaFerrari и California, а 812, 488 и F8 оказались в конце списка.Чаще всего в качестве источника вдохновения для названий автопроизводители используют географию: к примеру, у Seat все модели, кроме одной, названы в честь разных мест в Испании. Интересно, что Kia, наоборот, отказывается от названий и переходит на буквенно-цифровые индексы. Вероятно, подобное исследование в азиатских странах показало бы противоположные результаты.