ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Исследование показало, какие названия автомобилей лучше запоминаются

24.02.2021 07:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Исследование показало, какие названия автомобилей лучше запоминаются
Иллюстративное фото
Организованное британской компанией Vanarama исследование, показало, что люди лучше всего запоминают названия моделей, а не буквенно-цифровые индексы.

Британская лизинговая компания Vanarama провела исследование с участием 500 человек, чтобы выяснить, какие названия моделей автомобилей запоминаются лучше — те, которые представляют собой те или иные слова, или же буквенно-цифровые индексы. В качестве примера британцы взяли 253 модели автомобиля 45 самых популярных марок со всего мира. В итоге тремя самыми запоминающимися названиями респонденты назвали Fiesta (Ford), Golf (Volkswagen) и XC90 (Volvo), хотя шведский кроссовер с его индексом явно выбивается из этой тенденции.

Исследование показало, какие названия автомобилей лучше запоминаются

Что касается моделей внутри одного бренда, то на примере Ferrari большинство опрошенных людей назвали самыми запоминающимися Enzo, LaFerrari и California, а 812, 488 и F8 оказались в конце списка.

Чаще всего в качестве источника вдохновения для названий автопроизводители используют географию: к примеру, у Seat все модели, кроме одной, названы в честь разных мест в Испании. Интересно, что Kia, наоборот, отказывается от названий и переходит на буквенно-цифровые индексы. Вероятно, подобное исследование в азиатских странах показало бы противоположные результаты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Названия оказались более примечательны, чем буквы и цифры.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Маленький домик с охраной». Тихановская готова дать гарантии Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by