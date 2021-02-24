Белорусская бригада судей обслужит матч Хоффенхайм — Мольде в 1/16 финала Лиги Европы





Алексей Кульбаков, Getty Images





Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы между немецким Хоффенхаймом и норвежским Мольде.





пишет sportarena.by Встреча команд запланирована на четверг, 24 февраля. Начало — в 20:55 по минскому времени,sportarena.by





В помощниках у Кульбакова будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко.





Отметим, первый матч команд в Норвегии завершилась результативной ничьей 3:3.



