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Белорусская бригада судей обслужит матч Хоффенхайм — Мольде в 1/16 финала Лиги Европы
Источник материала: Партизан
Главным арбитром поединка станет Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков, Getty Images
Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы между немецким Хоффенхаймом и норвежским Мольде.
Встреча команд запланирована на четверг, 24 февраля. Начало — в 20:55 по минскому времени,
В помощниках у Кульбакова будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко.
Отметим, первый матч команд в Норвегии завершилась результативной ничьей 3:3.
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Главным арбитром поединка станет Алексей Кульбаков
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