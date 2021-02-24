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Белорусская бригада судей обслужит матч Хоффенхайм — Мольде в 1/16 финала Лиги Европы

24.02.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главным арбитром поединка станет Алексей Кульбаков


Алексей Кульбаков, Getty Images

Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы между немецким Хоффенхаймом и норвежским Мольде.

Встреча команд запланирована на четверг, 24 февраля. Начало — в 20:55 по минскому времени, пишет sportarena.by

В помощниках у Кульбакова будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

Отметим, первый матч команд в Норвегии завершилась результативной ничьей 3:3.
 
 
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