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Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

24.02.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При этом в правозащитной организации сообщили, что изменение статуса Алексея Навального не отменяет призыва к российским властям отпустить его на свободу

Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"
При этом в правозащитной организации сообщили, что изменение статуса Алексея Навального не отменяет призыва к российским властям отпустить его на свободу

Правозащитная организация Amnesty International отказалась называть Алексея Навального "узником совести" из-за высказываний, сделанных им в середине 2000-х годов. Об этом ТАСС сообщил во вторник медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев, пишет ТАСС.
"В отношении Алексея Навального мы больше не используем словосочетание "узник совести", потому что по итогам рассмотрения видеороликов, которые он записывал в середине 2000-х, наш политико-юридический департамент пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech (высказываний, направленных на разжигание ненависти). По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды", - указал Артемьев.

При этом он добавил, что изменение статуса Навального не отменяет призыва к российским властям отпустить его на свободу. "
 
 
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При этом в правозащитной организации сообщили, что изменение статуса Алексея Навального не отменяет призыва к российским властям отпустить его на свободу
 
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