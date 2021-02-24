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Что нельзя делать со смартфоном, если вы не хотите его сломать или потерять личные данные
Источник материала: Tut.by
В современном мире жить без смартфона как минимум сложно. Ведь с помощью гаджетов мы не только общаемся или, скажем, бронируем места в ресторане, но и храним в нем много конфиденциальной информации. И потеря этой информации порой едва ли не тяжелее, чем поломка самого гаджета. Собрали в один материал простые, на первый взгляд, советы, которые помогут сохранить девайсы в целости — как физически, так и программно. О многих вы уже наверняка слышали, но еще раз напомнить никогда не помешает.
«Железные» советы
Не сушите смартфон в рисе: при попадании воды внутрь корпуса несите девайс в сервис
Кажется, что о таких вещах профильные интернет-ресурсы рассказывали уже миллион раз. И тем не менее раз в несколько месяцев нам задают вопрос: что делать, если смартфон упал в воду?
Правильный ответ один: в таком случае надо срочно отвезти девайс в сервисный центр. Желательно — официальный, так как там есть специальные приборы (ультразвуковые ванны), которые позволяют быстро просушить аппарат.
Если девайс понадобится разобрать, это опять же сделают специализированными устройствами. Условно говоря, отсоединить дисплей от корпуса в современных смартфонах достаточно сложно: зачастую корпус приходится «прогревать» и потом аккуратно «отклеивать» панель специальной присоской. В общем, времена того же iPhone 4s, когда экранная матрица и защитное стекло были отдельными элементами, а стекло меняли «на коленке» дома, давно прошли.
А о советах «диванных экспертов» о том, что утопленный телефон вполне можно просушить в рисе и с ним ничего не случится, вообще забудьте. Крошки риса могут попасть в разъемы устройства для подключения наушников, питания, микрофоны или отверстия динамиков и забить их. Сушить устройство феном и уж тем более в микроволновке также не стоит.
Никаких зарядок «из киоска»
Тут ситуация примерно такая же, что и с рисом: забудьте о «паленых» адаптерах питания. Заряжать смартфоны, планшеты, да и ноутбуки несертифицированными зарядными устройствами может быть банально опасно. В лучшем случае устройства просто выйдут из строя, в худшем — батареи могут вздуться и воспламениться. Известны случаи, когда дело доходило до летальных исходов владельцев аппаратов.
Почему так происходит? Недавно на этот вопрос
Стандартом считается расстояние не менее 5 миллиметров, но у контрафактных зарядок оно может быть меньше. Согласно исследованию Chartered Trading Standards Institute в Великобритании, 99% всех поддельных зарядных устройств Apple не прошли базовые тесты безопасности.
Короче говоря, покупайте зарядки в фирменных магазинах брендов либо оригинальные зарядные адаптеры питания и соединительные кабели от самих производителей (условно, от Samsung — для Samsung, от Apple — для Apple, если их миксовать, вреда тоже не будет), либо сертифицированные брендами зарядки от их компаний-партнеров. Как пример — от компании Baseus.
Заряжать телефон в ванне запрещено!
Плавать со смартфонами (или принимать ванну), на наш взгляд, также не стоит. Но напрямую это не воспрещается, особенно если в спецификациях устройства заявлена защита от попадания воды и пыли по стандарту IP67/IP68. Смартфон генерирует недостаточно тока (обычно в пределах от 3,3 до 5 вольт), чтобы убить человека или серьезно ему навредить.
Но заряжать девайсы (что внешними аккумуляторами, что от электросети) в момент их потенциального контакта с водой, тем более когда вы притрагиваетесь влажными руками к самому гаджету или зарядному адаптеру — запрещено! Мокрая кожа снижает сопротивление в несколько раз. А если в этот момент влага попадет в розетку или случится скачок напряжения? Опять же, это банально опасно.
«Программные» советы
Еще раз повторим главную мысль: сегодня ваша личная информация на смартфоне — намного более ценная вещь, чем сам гаджет. Конечно, если устройство ценой в плюс-минус тысячу долларов воспламенится из-за кустарной зарядки — пользуйтесь сертифицированными! — будет не особо приятно. Но все же гаджет можно починить или в крайнем случае заменить на следующий. А вот если ваши данные вроде паролей от соцсетей, банковской информации, ключей от интернет-банкинга, личных переписок, не защищенных сквозным шифрованием, личных фото или видео (вспомните недавний случай с футболистом Дзюбой) попадут не туда, это сможет серьезно вам навредить.
Иногда дело и вовсе доходит до разбирательств в суде и тюремных сроков. Так, например, недавно мужчину из США
Не поймите неправильно: конкретно в этом случае преступник получил по заслугам. Но сам факт еще раз подтверждает теорию о том, что ваш «цифровой след» может играть гораздо более важную роль, чем кажется на первый взгляд.
Вот несколько простых советов, которые помогут не допускать утечек личной информации.
Несколько советов о том, как защитить себя в мессенджере
С безопасностью личных данных в мессенджерах недавно произошел скандал. В частности, в январе этого года
О том, как безопасно общаться в том же популярном в Беларуси Telegram, у нас не так давно выходил
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Собрали в один материал простые, на первый взгляд, советы, которые помогут сохранить девайсы в целости - как физически, так и программно.
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