Что нельзя делать со смартфоном, если вы не хотите его сломать или потерять личные данные

Источник материала: Tut.by

В современном мире жить без смартфона как минимум сложно. Ведь с помощью гаджетов мы не только общаемся или, скажем, бронируем места в ресторане, но и храним в нем много конфиденциальной информации. И потеря этой информации порой едва ли не тяжелее, чем поломка самого гаджета. Собрали в один материал простые, на первый взгляд, советы, которые помогут сохранить девайсы в целости — как физически, так и программно. О многих вы уже наверняка слышали, но еще раз напомнить никогда не помешает.

«Железные» советы



Источник: protechexperts.co.uk

Не сушите смартфон в рисе: при попадании воды внутрь корпуса несите девайс в сервис

Кажется, что о таких вещах профильные интернет-ресурсы рассказывали уже миллион раз. И тем не менее раз в несколько месяцев нам задают вопрос: что делать, если смартфон упал в воду?

Правильный ответ один: в таком случае надо срочно отвезти девайс в сервисный центр. Желательно — официальный, так как там есть специальные приборы (ультразвуковые ванны), которые позволяют быстро просушить аппарат.

Если девайс понадобится разобрать, это опять же сделают специализированными устройствами. Условно говоря, отсоединить дисплей от корпуса в современных смартфонах достаточно сложно: зачастую корпус приходится «прогревать» и потом аккуратно «отклеивать» панель специальной присоской. В общем, времена того же iPhone 4s, когда экранная матрица и защитное стекло были отдельными элементами, а стекло меняли «на коленке» дома, давно прошли.

А о советах «диванных экспертов» о том, что утопленный телефон вполне можно просушить в рисе и с ним ничего не случится, вообще забудьте. Крошки риса могут попасть в разъемы устройства для подключения наушников, питания, микрофоны или отверстия динамиков и забить их. Сушить устройство феном и уж тем более в микроволновке также не стоит.

Никаких зарядок «из киоска»



Фото: Steve Johnson / Unsplash

Тут ситуация примерно такая же, что и с рисом: забудьте о «паленых» адаптерах питания. Заряжать смартфоны, планшеты, да и ноутбуки несертифицированными зарядными устройствами может быть банально опасно. В лучшем случае устройства просто выйдут из строя, в худшем — батареи могут вздуться и воспламениться. Известны случаи, когда дело доходило до летальных исходов владельцев аппаратов.

Почему так происходит? Недавно на этот вопрос ТАСС подробно отвечал инженер-электрик. Конструкция нынешних USB-зарядок состоит из двух блоков: с высоким напряжением (так называемая горячая часть) и низким (холодная часть). Эти части связывает трансформатор, который преобразует высокое напряжение в низкое. Эти зоны должны быть хорошо разделены, чтобы напряжение не «перескакивало».

Стандартом считается расстояние не менее 5 миллиметров, но у контрафактных зарядок оно может быть меньше. Согласно исследованию Chartered Trading Standards Institute в Великобритании, 99% всех поддельных зарядных устройств Apple не прошли базовые тесты безопасности.

Короче говоря, покупайте зарядки в фирменных магазинах брендов либо оригинальные зарядные адаптеры питания и соединительные кабели от самих производителей (условно, от Samsung — для Samsung, от Apple — для Apple, если их миксовать, вреда тоже не будет), либо сертифицированные брендами зарядки от их компаний-партнеров. Как пример — от компании Baseus.

Заряжать телефон в ванне запрещено!

Плавать со смартфонами (или принимать ванну), на наш взгляд, также не стоит. Но напрямую это не воспрещается, особенно если в спецификациях устройства заявлена защита от попадания воды и пыли по стандарту IP67/IP68. Смартфон генерирует недостаточно тока (обычно в пределах от 3,3 до 5 вольт), чтобы убить человека или серьезно ему навредить.

Но заряжать девайсы (что внешними аккумуляторами, что от электросети) в момент их потенциального контакта с водой, тем более когда вы притрагиваетесь влажными руками к самому гаджету или зарядному адаптеру — запрещено! Мокрая кожа снижает сопротивление в несколько раз. А если в этот момент влага попадет в розетку или случится скачок напряжения? Опять же, это банально опасно.

«Программные» советы



Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Еще раз повторим главную мысль: сегодня ваша личная информация на смартфоне — намного более ценная вещь, чем сам гаджет. Конечно, если устройство ценой в плюс-минус тысячу долларов воспламенится из-за кустарной зарядки — пользуйтесь сертифицированными! — будет не особо приятно. Но все же гаджет можно починить или в крайнем случае заменить на следующий. А вот если ваши данные вроде паролей от соцсетей, банковской информации, ключей от интернет-банкинга, личных переписок, не защищенных сквозным шифрованием, личных фото или видео (вспомните недавний случай с футболистом Дзюбой) попадут не туда, это сможет серьезно вам навредить.

Иногда дело и вовсе доходит до разбирательств в суде и тюремных сроков. Так, например, недавно мужчину из США приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство жены: его алиби правоохранителям удалось опровергнуть благодаря информации, собранной приложением на айфоне.

Не поймите неправильно: конкретно в этом случае преступник получил по заслугам. Но сам факт еще раз подтверждает теорию о том, что ваш «цифровой след» может играть гораздо более важную роль, чем кажется на первый взгляд.

Вот несколько простых советов, которые помогут не допускать утечек личной информации.

Всегда устанавливайте обновления прошивки на ваш девайс. В них содержатся не только улучшения каких-либо функций, но и патчи безопасности, закрывающие недоброжелателям лазейки для извлечения данных.

В них содержатся не только улучшения каких-либо функций, но и патчи безопасности, закрывающие недоброжелателям лазейки для извлечения данных. При возможности не подключайтесь к открытым Wi-Fi-сетям в тех же аэропортах или даже ресторане или торговом центре: при желании злоумышленники смогут использовать их для кражи данных.

в тех же аэропортах или даже ресторане или торговом центре: при желании злоумышленники смогут использовать их для кражи данных. Рекомендация для параноиков: отключайте распознавание по лицу или по отпечатку пальцев — ничего надежнее численно-буквенного пароля еще не придумали.

Несколько советов о том, как защитить себя в мессенджере





С безопасностью личных данных в мессенджерах недавно произошел скандал. В частности, в январе этого года появились сообщения, что в WhatsApp ввели новые правила, позволяющие владельцам приложения — то есть Facebook — использовать данные из переписок для рекламы. После этого из WhatsApp ушли тысячи пользователей, а Илон Маск призвал использовать защищенный мессенджер Signal. Тот же Telegram от Павла Дурова также обрел множество новых пользователей.

О том, как безопасно общаться в том же популярном в Беларуси Telegram, у нас не так давно выходил отдельный материал . Тезисно повторим главные мысли из этого текста.

Для конфиденциальной переписки пользуйтесь «секретными» чатами со сквозным шифрованием. В них данные, которыми обмениваются пользователи — текст, картинки и другие разновидности файлов, — точно шифруются. В Viber сквозное шифрование при этом включено для всех переписок по умолчанию.

Используйте инструменты под названием «Код пароль» и «Автоблокировка». Они позволяют установить пароль на открытие приложения и выбрать время, через которое она само заблокируется, если юзер им не пользуется.

Не пренебрегайте функцией «Двухэтапная аутентификация». При ее активации кроме SMS-пароля мессенджер предложит задать собственную сложную комбинацию, чтобы при утере (или краже) SIM-карты через нее никто больше не смог воспользоваться вашим профилем.