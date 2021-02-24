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«В Беларуси нет политики, здесь есть диктатор и подчиненные»

24.02.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Происходящие в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года события не стоит рассматривать сугубо в политическом контексте, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Беседа состоялась в Вильнюсе 14 февраля, видеозапись размещена вечером 23 февраля.

«В Беларуси нет политики, здесь есть диктатор и подчиненные»
Фото president.gov.by

На вопрос, не жалеет ли Тихановская о том, что «пошла в политику», она ответила, что не испытывает сожаления от того, что она «сделала то, что сделала».

«В политике ли я? Разве то, что происходит в Беларуси, — это политика? Возможно, это элементы политики на международном уровне. Но для Беларуси… У нас нет политики, у нас есть диктатор и подчиненные», — отметила экс-кандидат в президенты.

Тихановская, неоднократно ранее заявлявшая, что не намерена участвовать в новых свободных выборах, проведения которых добиваются сторонники перемен в Беларуси, сообщила, что в будущем хотела бы заниматься правозащитной деятельностью.

На вопрос, ощущает ли она себя «законно избранным президентом Беларуси», Тихановская ответила: «Я ощущаю себя лидером, выбранным белорусским народом. Чтобы стать законно избранным, это надо подчиняться законам, пройти инаугурацию, дать присягу».

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, избрали ли ее белорусы, Тихановская сказала: «Меня избрали».

Согласно официальным данным Центризбиркома, на прошлогодних выборах Александр Лукашенко, объявленный победителем, набрал 80,1% голосов избирателей, Тихановская — 10,1%.

Протесты против их итогов и последующего жесткого подавления массовых уличных акций с требованием о проведении новых выборов в Беларуси продолжаются 200 дней.

 
 
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Происходящие в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года события не стоит рассматривать сугубо в политическом контексте, заявила экс-кандидат в...
 
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