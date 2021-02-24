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Весна не за горами: в Беларусь идет тепло

24.02.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 24 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять фронтальный раздел.

Весна не за горами: в Беларусь идет тепло
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в восточной части страны.

В отдельных районах сгустится туман; слабый гололед; на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

  • Брест +6..+8°C;
  • Витебск -1..+1°C;
  • Гомель -1..+1°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев 0..-2°C;
  • Минск +2..+4°C.
 
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В среду, 24 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять фронтальный раздел.
 
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