|
Весна не за горами: в Беларусь идет тепло
Источник материала: Навiны
В среду, 24 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять фронтальный раздел.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в восточной части страны.
В отдельных районах сгустится туман; слабый гололед; на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 24 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять фронтальный раздел.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)