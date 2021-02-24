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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнаружен новый вирус для всех версий компьютеров от Apple Операционная система macOS часто позиционируется как более безопасная альтернатива Windows, но у хакеров на этот счёт своё мнение.

По данным исследователей, вредоносное ПО, получившее название Silver Sparrow, представляет собой двоичный файл и использует язык программирования jаvascript для выполнения команд в macOS. Вирус имеет две версии: первая с двоичным файлом в формате mach-object, скомпилированным для процессоров Intel, а другая ориентирована на устройства с чипом Apple M1.Примечательно, что указанный вирус лишён одной важной функции — «вредоносной полезной нагрузки». Это может значить, что вирус начнёт действовать лишь при выполнении какого-то неизвестного условия. Специалисты также выяснили, что Silver Sparrow поддерживает функцию самоуничтожения, которая обычно применяется для операций с высокой степенью скрытности. Пока никаких признаков активности зловреда замечено не было — не исключено, что он представляет собой лишь платформу для последующего скачивания и выполнения другого кода.Вредоносная программа была обнаружена в 153 странах, при этом наибольшее количество заражённых компьютеров зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии. Исследователи сообщили, что Apple уже принимает меры по защите пользователей от угрозы. Напомним, что на прошлой неделе специалистом по безопасности Патриком Уордлом был найден первый вирус для компьютеров Apple с процессором M1.