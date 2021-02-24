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Обнаружен новый вирус для всех версий компьютеров от Apple

24.02.2021 08:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обнаружен новый вирус для всех версий компьютеров от Apple
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Согласно недавнему отчёту компании Red Canary, специализирующейся на кибербезопасности, новый вирус уже заразил более 30 000 компьютеров Mac по всему миру. При этом «под раздачу» попали как новинки на чипе M1, так и классические модели с процессорами Intel.

По данным исследователей, вредоносное ПО, получившее название Silver Sparrow, представляет собой двоичный файл и использует язык программирования jаvascript для выполнения команд в macOS. Вирус имеет две версии: первая с двоичным файлом в формате mach-object, скомпилированным для процессоров Intel, а другая ориентирована на устройства с чипом Apple M1.

Примечательно, что указанный вирус лишён одной важной функции — «вредоносной полезной нагрузки». Это может значить, что вирус начнёт действовать лишь при выполнении какого-то неизвестного условия. Специалисты также выяснили, что Silver Sparrow поддерживает функцию самоуничтожения, которая обычно применяется для операций с высокой степенью скрытности. Пока никаких признаков активности зловреда замечено не было — не исключено, что он представляет собой лишь платформу для последующего скачивания и выполнения другого кода.


Обнаружен новый вирус для всех версий компьютеров от Apple

Вредоносная программа была обнаружена в 153 странах, при этом наибольшее количество заражённых компьютеров зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии. Исследователи сообщили, что Apple уже принимает меры по защите пользователей от угрозы. Напомним, что на прошлой неделе специалистом по безопасности Патриком Уордлом был найден первый вирус для компьютеров Apple с процессором M1.
 
 
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