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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Опубликован новый рейтинг самых лучших автомобильных брендов Лучшим брендом потребители назвали Mazda, худшим — Alfa Romeo.

В этот раз рейтинг создавали по степени удовлетворённости потребителями, которых просили рассказать о надежности, безопасности, управляемости и степени удовлетворенности.Так, оказалось, что больше всего своими автомобилями довольны владельцы машин Mazda. На втором месте оказались модели немецкого бренда BMW, а следом за ними оказались авто марки Subaru.К слову последняя сохранила позицию в рейтинге, а вот Mazda поднялась на три строчки выше. Четвертое место оказалось у Porsche, пятое – у Honda.При этом самыми худшими оказались автомобили Land Rover и Alfa Romeo. Большинство автомобилистов заявили, что надежность этих машин оставляет желать лучшего.