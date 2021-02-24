ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опубликован новый рейтинг самых лучших автомобильных брендов

24.02.2021 08:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Опубликован новый рейтинг самых лучших автомобильных брендов
Иллюстративное фото
Рейтинг опубликовало американское издание Consumer Reports, которое регулярно проводит опросы автомобилистов и составляет Топы лучших автомобилей.

В этот раз рейтинг создавали по степени удовлетворённости потребителями, которых просили рассказать о надежности, безопасности, управляемости и степени удовлетворенности.

Так, оказалось, что больше всего своими автомобилями довольны владельцы машин Mazda. На втором месте оказались модели немецкого бренда BMW, а следом за ними оказались авто марки Subaru.

К слову последняя сохранила позицию в рейтинге, а вот Mazda поднялась на три строчки выше. Четвертое место оказалось у Porsche, пятое – у Honda.

При этом самыми худшими оказались автомобили Land Rover и Alfa Romeo. Большинство автомобилистов заявили, что надежность этих машин оставляет желать лучшего.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшим брендом потребители назвали Mazda, худшим — Alfa Romeo.
 
Новости дня
Новости разные
 
Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by