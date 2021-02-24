Топ-10 лучших сериалов весны (видео)

Источник материала: Onliner Еще не все весенние планы стриминговых сервисов известны, однако десятка перспективных проектов, которые точно стартуют в ближайшее время, набралась легко. Здесь и конкурент «Ведьмаку», и подражатель «Секретных материалов», и научная фантастика, и даже пара годных анимационных сериалов. Почти все это начнут показывать уже в марте, кое-что оставили на апрель. К маю, скорее всего, вернемся в отдельном материале через пару месяцев.

«Обломки» (NBC, с 1 марта)

Научно-фантастический сериал в духе «Секретных материалов». Здесь тоже речь идет о парочке спецагентов. Их угораздило ввязаться в исследование обломков космического корабля, который вроде как потерпел крушение на нашей планете.

Действовать приходится осторожно, ведь никто не знает, какую опасность представляют эти обломки. Кажется, они способны менять законы физики, а также оказывать влияние на поведение людей. Предстоит столкнуться со множеством неизвестных, чтобы защитить Землю.

«Тихоокеанский рубеж: Темная зона» (Netflix, 4 марта)

Огромные твари появились из безбрежных океанских пучин и принялись терроризировать планету. Для борьбы с чудовищами придумали егерей — специальных гигантских роботов. Главные герои мультсериала — брат с сестрой Тейлор и Хейли. Подростки находят старого егеря, дорабатывают его и отправляются на поиски своих родителей.





Знакомый сюжет? В этом нет ничего странного, потому что это аниме продолжает историю одноименного фильма Гильермо дель Торо (а также его сиквела 2018 года). Только на этот раз события происходят в Австралии, куда наконец-то добрались кайдзю.

«Тихоокеанский рубеж: Темная зона» — новый проект от шоураннеров кинокомиксов «Люди Икс» и «Тор: Рагнарек». Создатели обещают праздник на улице анимешников и уже задумались о втором сезоне.

«Поколение» (HBO Max, с 11 марта)

Очередной проект о всамделишной жизни старшеклассников. В последнее время такие сериалы появляются все чаще, причем речь идет о высокобюджетных картинах. Так и здесь: «Поколение» станет одним из топовых весенних сериалов от гиганта HBO Max.





Авторы утверждают, что покажут мрачную сторону жизни американских школьников, пусть и не без комедийных моментов. В центре внимания — наркотики, сексуальные переживания и школьные будни.

Сериал уже привлек внимание общественности тем, что в одной из сцен (урок биологии) для вскрытия использовались трупы котят. Эпизод пообещали вырезать, кинематографисты глубочайше извинились, а несколько актеров даже уволились в порыве неистового возмущения.

«Единственный» (Netflix, с 12 марта)

Экранизация одноименного бестселлера Джона Маррса, который вошел во всевозможные списки «книг, которые обязательно нужно прочесть в 2020-м». Как видите, Netflix долго не раздумывала и взяла произведение в оборот чуть ли не сразу в издательстве.





Действия «Единственного» происходят в ближайшем будущем, когда технологии научились по тесту ДНК определять идеального партнера для конкретного человека. В центре внимания — несколько персонажей, решившихся на такой тест. Кто-то действительно хочет найти свою половинку, а кто-то готов рискнуть собственной семьей. Действительно ли новая технология принесет счастье?

Всего выйдет восемь серий, второго и последующих сезонов не планируется.

«Лига справедливости Зака Снайдера» (HBO Max, 18 марта)

На самом деле это вовсе не новинка, а перемонтированная полнометражная версия блокбастера 2017 года выпуска. Да и сериалом обновленную «Лигу справедливости» можно назвать лишь с натяжкой — просто хронометраж ленты увеличили вдвое, до четырех часов.





Четыре года назад лента попала во всевозможные топы провалов. Фанаты и Снайдер обвинили во всех грехах студию и Джосса Уидона, который основательно подпортил изначальную задумку Зака.

В итоге картину перелопатили так, что должно получиться нечто совершенно необычное. Зак Снайдер вернул кучу вырезанных сцен, доснял несколько новых, даже умудрился переработать образы и характеры нескольких ключевых героев. В общем, будет что-то грандиозно крутое или столь же грандиозно провальное.

«Сокол и Зимний Солдат» (Disney+, с 19 марта)

Этот сериал мы ждали зимой, однако показывать его начнут все же в марте. Зато к официальному анонсу прояснилось несколько деталей сюжета, который в Disney все еще пытаются удержать в секрете.





Действие сериала начинается аккурат после завершения событий фильма «Мстители: Финал». Если о центральных супергероях все известно, то информации о злодеях до недавнего времени не было. А таковой будет как минимум один — террорист барон Зэмо.

Говорят, на съемки шести часовых эпизодов ушло около $150 млн, так что зрелище должно быть достойным хотя бы внешне.

«DOTA: Кровь дракона» (Netflix, 25 марта)

Совсем недавно Netflix анонсировала аниме-сериал по игре DotA 2, и вот проект, оказывается, уже готов. Релиз всех восьми серий проекта под названием «DOTA: Кровь дракона» запланирован на 25 марта. Авторы обещают эпическую историю о рыцаре Дэвионе и принцессе Миране.

За анимацию отвечает студия, в портфолио которой значатся такие проекты, как «Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник». Шоураннером сериала выступает Эшли Миллер, на счету которого «Люди Икс: Первый класс» и «Тор».

«Неуязвимый» (Amazon Prime, с 26 марта)

Еще один новый мультсериал, на это раз от Amazon. Базируется он на комиксах Роберта Киркмана, с работами которого вы наверняка знакомы по «Ходячим мертвецам» — это он придумал зомби-вселенную в виде комиксов, по мотивам которых потом сняли до сих пор идущий сериал.

«Неуязвимый» расскажет о 17-летнем Марке Грэйсоне. Отец подростка — самый могущественный на планете супергерой Омни-Человек. В Марке тоже просыпаются сверхспособности. Теперь ему надо как-то с ними справиться. Положение осложняется тем, что батя-супергерой, возможно, не такой уж и положительный персонаж, каким привык себя выставлять.

В озвучке «Неуязвимого» приняли участие многие звезды. Среди них, например, Дж. К. Симмонс, Сет Роген, Марк Хэмилл, Махершала Али и многие другие. Впрочем, для почитателей творчества «Кубика в кубе» все это неважно.

«Мейр из Исттауна» (HBO, с 18 апреля)

Мини-сериал, в котором Кейт Уинслет исполнила главную роль детектива Мейр Шиэн из крохотного городка в Пенсильвании. Здесь женщина расследует жестокое убийство и напрочь забывает о собственной семье. Что важнее: найти убийцу или сохранить контакты с близкими?





Компанию Кейт Уинслет составили Гай Пирс, Эван Питерс и Джулианна Николсон. Мини-сериал состоит из семи серий, которые расскажут законченную историю без намеков на продолжение. Весь проект снял один режиссер — Крэйг Зобел. Ранее он принимал участие в создании «Мира Дикого Запада» и «Американских богов». А год назад выпустил «Охоту» — ироничный триллер о политических чистках.

«Тень и кость» (Netflix, с 23 апреля)

Масштабный фэнтезийный проект от Netflix, готовый посоперничать и с «Ведьмаком» и, может быть, даже с «Игрой престолов». Сюжет базируется на бестселлерах американской писательницы Ли Бардуго.

Некогда могучая страна Равка разделена каньоном Неморе на две части. Пересечь каньон нельзя из-за обитающих в его непроглядной тьме жутких тварей. Двум героям, однако, надо во что бы то ни стало попасть из одной части Равки в другую. Им бы и сгинуть в страшном каньоне, но в самый ответственный момент у главной героини просыпается древняя магия света, способная не только отогнать напасть, но, возможно, даже спасти всю страну. В общем, остается только пожалеть, что такого не бывает в реальности.

Основные съемки проходили в Будапеште и окрестностях города. Сериал должен был выйти в прошлом году, но пандемия COVID-19 подкорректировала планы Netflix.

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