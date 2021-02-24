Парень из Гомеля вложил в старенькую Volvo 15 тысяч евро. Теперь она разгоняется до сотни за 6 секунд (видео)

Источник материала: Onliner Старичок Volvo 740 никогда не считался автомобилем для быстрой езды. Несмотря на наличие отличных бензиновых турбодвигателей в линейке, этот «чемодан» был скорее комфортабельной баржей для грациозного перемещения из точки А в точку Б. Данная модель, как и остальные Volvo, всегда была в сторонке от немецких конкурентов и не могла похвастаться армией поклонников, как BMW E34 или Mercedes W124. Так называемых проектов на базе Volvo 740 в Беларуси почти не строят. Хотя наш читатель Андрей из Гомеля доказал, что из шведского седана можно сделать очень эффектную машину. К тому же он поставил под капот легендарный японский турбомотор JZ!

В стоке был 2,3-литровый турбомотор

Андрей купил эту Volvo примерно шесть лет назад в Москве. Автомобиль был практически в стоковом виде, лишь небольшой обвес и диски отличали его от заводской версии. Под капотом — 2,3-литровый турбодвигатель, развивавший в молодости неплохие для того времени 190 л. с. C бельгийского конвейера шведский седан бизнес-класса сошел в 1990-м — уже под конец «жизни» данной модели (ее сняли с производства в 1992-м).





— Изначально я приобретал эту Volvo просто как транспортное средство — ежедневно кататься по своим делам. На тот момент искал недорогую машину до $3 тыс. по курсу. В итоге 740-я мне так понравилась, что решил привести ее в полный порядок и полностью перекрасить кузов, который, к счастью, был относительно «живой». Когда кузовные работы подходили к концу, нужно было решать, что делать с двигателем. Стоковый 2,3, конечно, неплохой мотор. Но хотелось чего-то большего. Чтобы с родного двигателя Volvo снять 300+ сил, нужно было вложить много денег, поэтому, пообщавшись с мастером, я решил поменять агрегат, — вспоминает Андрей.





Парень хотел, чтобы автомобиль разгонялся до сотни за 6—7 секунд.

«Турбошестерка» Toyota JZ

Было принято решение установить на шведскую машину знаменитый в JDM-сообществе мотор Toyota JZ. Это рядная «турбошестерка» объемом 2,5 литра. Агрегат был найден недалеко от Владивостока. Цена с доставкой — €2,5 тыс. За эти деньги Андрею прислали двигатель, коробку передач, немного тюнинга, всю проводку, кресла Recaro, кардан и др. «Донором» оказался праворульный Toyota Chaser 1996 года выпуска. Работа над Volvo велась около двух лет. Все это время Андрей был без автомобиля. Доработку делал один человек — гомельский мастер, с которым владелец шведского седана познакомился во время покраски кузова.





В настоящее время Volvo находится в Риге — Андрей работает на латвийскую компанию. Наш герой трудится дальнобойщиком и часто катается по Швеции и Норвегии.





— В какой-то момент я не верил, что получится поставить JZ на мою Volvo, и думал, что вся эта затея обернется кучей потраченных денег. Но, как видите, в итоге машина поехала. «Тойотовский» кардан через переходник соединили с мостом. Коробка — 4-ступенчатый «автомат» А340 от Chaser. Все работает как часы, — рассказал владелец.





Под капотом Volvo 740 оказалось достаточно места для рядной «шестерки» — на этот автомобиль ставился похожий по размерам мотор (дизель 2,4) с рядным расположением шести цилиндров. В общем, японский 1JZ-GTE с турбокомпрессорами CT12A отлично подошел для 740-й модели. По умолчанию двигатель развивает без малого 300 л. с. и 363 Н·м. Чтобы довести 2,3-литровый мотор Volvo до таких показателей, пришлось бы вложить денег, возможно, даже больше, чем стоил JZ.





Андрей уже наездил на доработанной машине 40 тыс. км. Движок прибыл с пробегом около 100 тыс. км (были подтверждающие документы). Родной 2,3-литровый мотор парень подарил другу, как и остальные детали, которые лежали без надобности.





— Когда мы собрали машину на заводской подвеске с новыми пружинами, «морда» упала. Автомобиль был буквально неуправляемым. Двигатель JZ оказался слишком тяжелым. Так я покатался неделю-полторы и в итоге поставил койловеры. Теперь зимой можно сделать клиренс повыше, летом опустить «в пол». Очень удобно! — отметил Андрей.





Расход топлива — 13 литров на сотню

У владельца хранится аж 8 комплектов разных дисков. Больше, чем у некоторых людей пар обуви! Для того чтобы машине подходили любые колесные диски, включая 15-е, молодой человек оставил стандартные тормоза. Ездить приходится аккуратнее, учитывая мощность седана. После завершения работ Андрей начал эксплуатировать 300-сильную Volvo как обычное авто — ездил с женой к морю отдохнуть, катался по делам в Латвию. Никаких проблем за 40 тыс. км не появилось. Расход топлива летом — 13 литров на сотню. Зимой за счет более спокойной езды выходит чуть меньше.





— Любопытный момент. Когда я заливал в машину белорусский 95-й бензин, в Житковичах, откуда я родом, при езде по городу вышел расход почти 18 литров на 100 км. Так там ни одного светофора нет. В Риге я как-то залил европейский 98-й и по пробкам вышло в районе 11 литров на сотню. Обычно я заправляю 98-й бензин, но если нет возможности, лью 95-й, — вспомнил Андрей.





Масло в Volvo меняется раз в 3—5 тыс. в зависимости от режима езды. Расходники владелец покупает в Европе. Масло берет 5W30 любой марки, мотивируя тем, что «нет плохого масла, есть поддельное».





Любовь к Volvo герою статьи передалась от родителей — в семье долгое время была 760-я модель. Хотя Андрей, как настоящий автолюбитель, поездил на разных машинах, включая несколько моделей Volkswagen и Nissan. Ни в каких клубах парень не состоит, хотя его и приглашали в сообщество любителей Volvo.

— В Беларуси нет клуба владельцев Volvo 740. Да и кому там собираться? Тем трем дедам, у которых сохранилась машина? — смеется Андрей.





В седан вложено €15 тыс.

На данный момент в автомобиль вложено 4 года и минимум €15 тыс. Это с покупкой, полной перекраской кузова, новым двигателем, коробкой, доработками и пр. Если ограничиться мотором JZ и идеальным кузовом, такой седан можно построить примерно за €10 тыс., считает владелец.





— Понять такой проект сможет лишь тот, кто сам построил подобную машину. Остальным трудно объяснить, зачем вкладывать такие деньги, дорабатывая старое авто. Но я вложил в него свои заработанные средства, сделал так, чтобы он круто ехал, и получаю удовольствие. Я эксплуатирую эту Volvo круглый год. Вплоть до того, что зимой сажусь и, если надо, еду в Ригу. Продавать машину не собираюсь — не для того она делалась. Да и ценности она особо не представляет. Эта Volvo бельгийской сборки, купленная в Москве, уже битая-перебитая, сделанная в Беларуси с любовью. Как такое авто продать? — поделился мыслями парень.





При всем этом Андрей считает, что за те деньги, которые были вложены в Volvo 740, он не смог бы получить машину, способную подарить такие же эмоции от езды. Не стоит забывать, что за €15 тыс. человек получил большой и комфортабельный седан с задним приводом и 300-сильным мотором. На обычной резине автомобиль разгоняется до сотни за 6 секунд, на широких «Федералах» — за 5,7—5,8 секунд. Лучшее время прохождения четверти мили — 13,7 секунды.

Отсечка на 180 км/ч

В Беларуси, наверно, нет ни одного человека, который покупал бы Volvo 740 новой. Все экземпляры прибыли в нашу страну в подержанном виде. А в Швеции, куда часто ездит Андрей, люди отлично помнят, какой эта модель была в конце 1980-х. Это был полноценный конкурент BMW и Mercedes, со своим шармом и характером.





По словам владельца, в Европе он разгонялся до 180 км/ч. При этом значении в «мозгах» двигателя срабатывает отсечка и дальше автомобиль перестает набирать скорость, хотя мощность, безусловно, позволяет. Но Андрей говорит, что быстрее и не ездил бы — все-таки тормоза стоковые и рассчитаны они были на 190-сильный мотор.













— Мечтаю в старости купить себе Volvo Amazon. Как видите, я неравнодушен к старым Volvo. В Швеции, куда я часто езжу, классические Volvo любят с детства и уважают в старости, ведь сегодняшние счастливые пенсионеры и были теми первыми владельцами этих 740-х. Я ничего не имею против BMW и Mercedes, но мне больше по душе шведский автопром, — завершил свой рассказ парень.



