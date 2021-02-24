|
Политический назначенец: Новым послом в Беларуси будет экс-сотрудник Совета безопасности России
Источник материала: Партизан
Кресло российского посла в Беларуси вместо Дмитрия Мезенцева вскоре займет Евгений Лукьянов, пишет газета
Как сообщалось ранее, Дмитрия Мезенцева планируют перевести на пост секретаря Союзного государства вместо Григория Рапоты.
Лукьянову 69 лет. Последние четыре года он работает послом России в Латвии. У него есть опыт банковской работы, а также работы в российском Совете безопасности — там он служил заместителем секретаря и занимался международными вопросами.
Лукьянов публично комментировал конфликтные ситуации — например, говорил, что украинский Майдан 2013-2014 годов организовал Запад, чтобы усложнить жизнь России. Заявлял, что на территории Польши действовали "лагеря по подготовке боевиков".
За последние три года Москва назначит третьего посла в Минске. По словам "Коммерсанта", Лукьянов, как и Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а политический назначенец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кресло российского посла в Беларуси вместо Дмитрия Мезенцева вскоре займет Евгений Лукьянов, пишет газета "КоммерсантЪ " со ссылкой на собственные источники....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)