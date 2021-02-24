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Политический назначенец: Новым послом в Беларуси будет экс-сотрудник Совета безопасности России

24.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кресло российского посла в Беларуси вместо Дмитрия Мезенцева вскоре займет Евгений Лукьянов, пишет газета "КоммерсантЪ " со ссылкой на собственные источники. Сообщается, будто его кандидатура согласована между официальным Минском и Москвой.



Как сообщалось ранее, Дмитрия Мезенцева планируют перевести на пост секретаря Союзного государства вместо Григория Рапоты.

Лукьянову 69 лет. Последние четыре года он работает послом России в Латвии. У него есть опыт банковской работы, а также работы в российском Совете безопасности — там он служил заместителем секретаря и занимался международными вопросами.

Лукьянов публично комментировал конфликтные ситуации — например, говорил, что украинский Майдан 2013-2014 годов организовал Запад, чтобы усложнить жизнь России. Заявлял, что на территории Польши действовали "лагеря по подготовке боевиков".

За последние три года Москва назначит третьего посла в Минске. По словам "Коммерсанта", Лукьянов, как и Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а политический назначенец.
 
Теги: Минск
 
 
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Кресло российского посла в Беларуси вместо Дмитрия Мезенцева вскоре займет Евгений Лукьянов, пишет газета "КоммерсантЪ " со ссылкой на собственные источники....
 
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