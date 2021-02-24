Анна Сола: наши болельщики находили такие слова, что хотелось работать дальше

















Мне нравится наши болельщики тем, что находили такие слова… Было приятно, хотелось работать дальше. А то, что неслось в адрес Елены Кручинкиной… Надо с ними встретиться и поговорить. Чтобы, может, они рассказали кое-какие моменты.





Напомним, что Анна Была единственной биатлонисткой сборной, которая отказалась подписать письмо в поддержку Лукашенко.



