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Анна Сола: наши болельщики находили такие слова, что хотелось работать дальше
Источник материала: Партизан
Белорусская биатлонистка Анна Сола, ставшая бронзовым призером недавнего чемпионата мира в спринте, позитивно оценила реакцию болельщиков на ее выступления. В этом она призналась в программе "Спорт-кадр" на телеканале
Мне нравится наши болельщики тем, что находили такие слова… Было приятно, хотелось работать дальше. А то, что неслось в адрес Елены Кручинкиной… Надо с ними встретиться и поговорить. Чтобы, может, они рассказали кое-какие моменты.
Напомним, что Анна Была единственной биатлонисткой сборной, которая отказалась подписать письмо в поддержку Лукашенко.
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Белорусская биатлонистка Анна Сола, ставшая бронзовым призером недавнего чемпионата мира в спринте, позитивно оценила реакцию болельщиков на ее выступления. В...
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