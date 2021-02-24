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передает корреспондент Sputnik. Правительство Беларуси активно работает над проектом президентского указа по реализации инвестиционного проекта "Северный берег" и инвестиционным договором между Emaar Properties и Мингорисполкомом, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с главой арабской инвестиционной компании Мухаммедом аль-Аббаром,корреспондент Sputnik.





Головченко подчеркнул, что с последней встречи прошло уже достаточно времени, и многое уже было сделано.





"Правительство и мэрия интенсивно работали над проектом указа главы государства по реализации инвестиционного проекта "Северный берег" и инвестиционного договора между вашей компанией и Мингорисполкомом. Работа находится уже практически на финише", – сказал премьер.

По его словам, проект указа президента сформирован и в самое ближайшее время будет представлен на рассмотрение главой государства.





Головченко выразил уверенность, что после подписания указа у главы государства, компания активно начнет работу непосредственно по освоению площадок.





"Условия, которые будут предоставлены вам как инвестору, являются самыми привлекательными по сравнению со всеми другими инвестиционными проектами", – добавил он.





Мухаммед аль-Аббар, в свою очередь, поблагодарил белорусскую сторону за приглашение. И отметил, что старт проекта ожидается примерно через месяц.





"Я инвестирую более чем в 14 стран и воспринимаю Беларусь не просто как место для инвестиций, а как друга", - сказал он.

Инвестиции в Беларусь: главное – качество

Последний раз Головченко встречался с Мухаммедом аль-Аббаром в октябре 2020 года. Тогда они заложили капсулу в фундамент Национального выставочного центра, который строит компания Emaar Properties.





"Приход такого знакового инвестора – это мощный сигнал для других инвесторов, которые присматриваются к белорусской экономике. Это, наверное, впервые в нашей истории мы имеем настолько знаковую фигуру в международном бизнесе", – отметил тогда премьер.





Мухаммед аль-Аббар подчеркнул, что компания Emaar Properties прежде, чем инвестировать в ту или иную страну, смотрит на динамику экономики в ней и проводимую властями политику. В Беларуси инвестор увидел "правильный путь развития и хорошие перспективы на будущее".





Он добавил, что проекты, которые реализует в Беларуси девелоперская компания из Объединенных Арабских Эмиратов, будут ставить во главу угла качество человеческой жизни.





Как сообщалось, Emaar Properties возьмет на себя дополнительную социальную нагрузку, которая не приносит прибыли. Район застройки будет насыщен не только привычными социальными объектами в виде школ и садиков, но и культурными центрами.





Строительство же Национального выставочного центра может занять приблизительно 14-15 месяцев от начала возведения.



