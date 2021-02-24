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"Дело Баскова": в ИИХФ ответили, как идет расследование
Источник материала: Партизан
В ИИХФ ожидают информацию от генпрокурора Беларуси для помощи в расследовании "дела Баскова". Точную дату завершения расследования в федерации назвать не могут.
Так пресс-служба ИИХФ ответила на запрос DW о расследовании дела о причастности председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова к гибели Романа Бондаренко.
"Беларусь согласилась сотрудничать с ИИХФ и оценивать все соответствующие показания свидетелей, видео и другие доказательства в поддержку расследования ИИХФ. Там признали серьезность этих обвинений и пообещали собрать все возможные факты", —
Также в ИИХФ заявили, что Баскова не отстранили временно от организации турниров до конца расследования, так как кодекс поведения требует такой меры только в случае предполагаемых договорных матчей.
Кстати, Международный олимпийский комитет временно отстранил Баскова от должности в белорусском Национальном олимпийском комитете "в связи с конкретными обвинениями, выдвинутыми против него".
Предполагается, что Басков присутствовал на "Площади Перемен" 11 ноября, когда там был жестоко избит Роман Бондаренко.
Накануне Белорусский фонд спортивной солидарности написал в ИИХФ свое письмо с аналогичным вопросом и попросил помощи у национальных хоккейных федераций.
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В ИИХФ ожидают информацию от генпрокурора Беларуси для помощи в расследовании "дела Баскова". Точную дату завершения расследования в федерации назвать не могут.
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