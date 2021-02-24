ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виталий Портников: Но это не будет диктатор

24.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На смену Лукашенко в Беларуси с большой долей вероятности придет пророссийский кандидат. Но этого не стоит бояться, считает известный украинский публицист и телеведущий Виталий Портников.



- Любой кандидат, даже пророссийский, приходит к власти в результате народных протестов. И он не может сохранить авторитарный режим, то есть по большому счету это свобода слова, честные парламентские, президентские и местные выборы, -- заявил Виталий Портников. -- Так мы можем увидеть в белорусском парламенте меньшинство, но под бело-красно-белым флагом, тот же Белорусский народный фронт и другие политические силы, которые выступают за европейскую интеграцию. Для того, чтобы их давить и сажать, нужен Лукашенко. Мы можем увидеть газеты и телеканалы, которые будут говорить, что место Беларуси в Европе: для того, чтобы все это закрывать и не пущать, нужен Лукашенко. Когда мы говорим о том, что альтернативой Лукашенко может быть другой кандидат пророссийской ориентации, мы должны делать это уточнение: другой – да, но не авторитарный и не диктатор, потому что диктатор может прийти только как наследник Лукашенко, а в результате любых протестов приходит не наследник, который просто вынужден хотя бы два, три, четыре года (у Путина ушло несколько лет, чтобы стать Путиным) изображать из себя демократического руководителя.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На смену Лукашенко в Беларуси с большой долей вероятности придет пророссийский кандидат. Но этого не стоит бояться, считает известный украинский публицист и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Таракан окончательно слетел с катушек»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by