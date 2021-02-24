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Виталий Портников: Но это не будет диктатор
Источник материала: Партизан
На смену Лукашенко в Беларуси с большой долей вероятности придет пророссийский кандидат. Но этого не стоит бояться,
- Любой кандидат, даже пророссийский, приходит к власти в результате народных протестов. И он не может сохранить авторитарный режим, то есть по большому счету это свобода слова, честные парламентские, президентские и местные выборы, -- заявил Виталий Портников. -- Так мы можем увидеть в белорусском парламенте меньшинство, но под бело-красно-белым флагом, тот же Белорусский народный фронт и другие политические силы, которые выступают за европейскую интеграцию. Для того, чтобы их давить и сажать, нужен Лукашенко. Мы можем увидеть газеты и телеканалы, которые будут говорить, что место Беларуси в Европе: для того, чтобы все это закрывать и не пущать, нужен Лукашенко. Когда мы говорим о том, что альтернативой Лукашенко может быть другой кандидат пророссийской ориентации, мы должны делать это уточнение: другой – да, но не авторитарный и не диктатор, потому что диктатор может прийти только как наследник Лукашенко, а в результате любых протестов приходит не наследник, который просто вынужден хотя бы два, три, четыре года (у Путина ушло несколько лет, чтобы стать Путиным) изображать из себя демократического руководителя.
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На смену Лукашенко в Беларуси с большой долей вероятности придет пророссийский кандидат. Но этого не стоит бояться, считает известный украинский публицист и...
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