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Жители техасского Хьюстона подключились к акции в поддержку бело-красно-белого флага
Источник материала: Хартия'97
Жители техасского Хьюстона подключились к акции в поддержку бело-красно-белого флага
Национальный флаг им передали белорусы штата Колорадо.
Жители техасского города Хьюстон продолжают флешмоб белорусов в США с путешествием флага, сообщает телеграм-канал
Флаг передали белорусы штата Колорадо. 23 февраля в Хьюстоне были экстремальные по меркам штата холода, но беларусы и не такое переживали.
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Национальный флаг им передали белорусы штата Колорадо.
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